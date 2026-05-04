El Ministerio Público inició una investigación en torno al fallecimiento de un hombre ocurrido la mañana del viernes 1 de mayo de 2026, frente al Palacio de Justicia de San Juan de la Maguana.

El fallecido fue identificado como Franklin Roa García, dominicano de 40 años de edad, soltero, motoconchista y residente en la sección El Coco, municipio Juan de Herrera.

El levantamiento del cadáver fue realizado por un equipo integrado por el fiscal Francis Bidó Matos y la aspirante a fiscalizadora Karen Peña, acompañados por la médico legista Creucia Encarnación y miembros de la Unidad de Procesamiento de la Escena del Crimen de la Dirección Regional Oeste de la Policía Nacional.

Según el acta de levantamiento núm. 90888, la causa de la muerte fue envenenamiento por ingestión de un insecticida de amplio espectro.

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Las informaciones preliminares indican que Roa García habría ingerido voluntariamente dicha sustancia en presencia de varias personas.

Durante el procesamiento de la escena, las autoridades recolectaron diversas evidencias, entre ellas un envase plástico tipo botella de refresco con residuos de sustancia tóxica, una funda plástica negra que contenía un sobre identificado con la marca comercial del insecticida, una gorra negra con diseño blanco y un teléfono celular. Además, fue ocupada una cartera con documentos personales y la suma de RD$16,500 en efectivo, así como monedas por un valor de RD$45.

El Ministerio Público indicó que continúa profundizando las investigaciones para esclarecer completamente las circunstancias del hecho.

Abraham Marmolejos Periodista, docente y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, periodismo de investigación y creación de contenido. Ver más