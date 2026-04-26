El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, informó que la actividad minera registró un crecimiento de 7.7 % durante el primer trimestre de 2026, posicionándose como el sector de mayor dinamismo dentro de la economía dominicana en ese período.

El funcionario precisó que este desempeño se produce en un contexto en el que la economía nacional alcanzó un crecimiento acumulado de 4.1 %, según cifras preliminares del Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) del Banco Central de la República Dominicana, lo que evidencia la contribución decisiva del sector minero al dinamismo económico del país.

Exportaciones e impacto fiscal

El ministro Santos explicó que el crecimiento minero estuvo impulsado por mayores volúmenes de extracción de oro, plata y materiales de construcción, consolidando al sector como uno de los pilares exportadores del país.

En ese sentido, recordó que en 2025 las exportaciones mineras superaron los US$2,500 millones, con el oro como principal producto, mientras que los aportes fiscales del sector alcanzaron aproximadamente RD$45,000 millones, fortaleciendo las finanzas públicas dominicanas.

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Asimismo, destacó que la minería mantiene niveles salariales competitivos, genera encadenamientos productivos relevantes y posee un carácter contracíclico que le permite sostener su aporte incluso en contextos internacionales complejos, contribuyendo a la estabilidad de la economía nacional.

Peso estratégico del sector

El ministro reiteró que en 2025 el sector representó cerca del 2 % del Producto Interno Bruto (PIB) y alrededor del 7 % del Producto Bruto Industrial, además de consolidarse como uno de los principales receptores de inversión extranjera directa, con US$420.6 millones al segundo trimestre de ese año, reflejo de la confianza de los inversionistas en el potencial minero del país.

Sector energético: transformación estructural en marcha

En materia energética, el ministro Santos precisó que el sector creció 3.4 % en el período enero-marzo de 2026, en línea con la expansión de la demanda interna.

Este desempeño se sustenta en el proceso de transformación estructural del sistema eléctrico nacional, que ha permitido incrementar la capacidad instalada y diversificar la matriz energética. Entre 2020 y 2025, la capacidad de generación pasó de 4,921 MW a más de 7,100 MW, con una participación creciente de energías renovables, que representaron más del 50 % de la nueva capacidad incorporada en los últimos años.

Proyectos estratégicos

El titular de Energía y Minas resaltó el desarrollo de proyectos de alto impacto, entre ellos el complejo energético de Manzanillo Power Land, llamado a convertirse en uno de los principales nodos de generación a gas natural del país, así como la incorporación de sistemas de almacenamiento en baterías (BESS), que fortalecerán la estabilidad y resiliencia del sistema eléctrico nacional.

Ejes del crecimiento

El ministro Santos reafirmó que tanto la minería como la energía continúan consolidándose como ejes clave del crecimiento económico, la atracción de inversiones y la seguridad energética de la República Dominicana, en el marco de la política de desarrollo sostenible impulsada por el Gobierno dominicano.

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