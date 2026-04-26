El Grupo Popular, S. A. celebró su Asamblea General Extraordinaria – Ordinaria Anual de Accionistas, en la cual informó sobre el sobresaliente desempeño alcanzado por sus empresas filiales durante el ejercicio social de 2025, reafirmando su compromiso con el desarrollo económico, social y medioambiental del país, y posicionándose como un motor clave en la transformación del ecosistema económico y financiero nacional.

1 de 4 | De izquierda a derecha, en primera fila, los señores Álex Pimentel M., Manuel E. Tavares S., Cynthia T. Vega, Manuel Grullón Hernández, Alejandro Santelises y Adriano Bordas. 2 de 4 | El presidente del Consejo de Administración de Grupo Popular, señor Manuel A. Grullón. 3 de 4 | Los accionistas conocieron y aprobaron el presupuesto correspondiente al ejercicio 2026, alineado con la estrategia de crecimiento y sostenibilidad del grupo. 4 de 4 | Los accionistas aprobaron el aumento del capital social autorizado de RD$30,000 millones a RD$35,000 millones.

Asamblea General Extraordinaria

La asamblea se desarrolló conforme a los estatutos sociales y tras comprobar el quórum reglamentario.

En una primera sesión, correspondiente a la Asamblea General Extraordinaria, los accionistas aprobaron el aumento del capital social autorizado de RD$30,000 millones a RD$35,000 millones, así como la modificación de los estatutos sociales, en línea con la estrategia de fortalecimiento patrimonial del grupo.

Asamblea General Ordinaria Anual

Posteriormente, sesionando como Asamblea General Ordinaria Anual, los accionistas tomaron acta de las acciones suscritas y pagadas con cargo al capital autorizado, conocieron y aprobaron el informe de gestión del Consejo de Administración, los estados financieros auditados, el informe del comisario de cuentas y la distribución de utilidades del ejercicio.

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Por igual, se conoció y aprobó el presupuesto correspondiente al ejercicio 2026, alineado con la estrategia de crecimiento y sostenibilidad del grupo. Los trabajos de la asamblea fueron conducidos por el presidente ejecutivo de la organización, René Grullón F., quien dijo que estos resultados reflejan la consistencia de una estrategia basada en la transformación digital, la innovación orientada a mejorar la experiencia del usuario, el compromiso con la sostenibilidad, la inclusión financiera y la diversificación de su ecosistema de negocios para generar valor a largo plazo.

Fueron ratificados como miembros del Consejo, dentro del Grupo III y por un período de tres años, los señores Manuel A. Grullón, Marcial M. Najri, Erich Schumann y Práxedes J. Castillo Báez.

En este sentido, anunció que, a finales de 2025, el Consejo de Administración aprobó un nuevo plan estratégico para Grupo Popular, sustentado en la diversificación de sus fuentes de crecimiento, el posicionamiento estratégico en ecosistemas de alto potencial y una rigurosa disciplina de capital con visión intergeneracional.

Resultados financieros

Por su parte, en un mensaje a los accionistas, el presidente del Consejo de Administración de Grupo Popular, señor Manuel A. Grullón, informó que, al cierre del ejercicio 2025, los activos totales consolidados de la organización ascendieron a RD$1,119,480 millones, lo que representa un crecimiento de 11.7%.

La cartera de préstamos neta consolidada alcanzó RD$656,800 millones, con un incremento de RD$52,718 millones, equivalente a 8.7%, mientras que los depósitos totales consolidados se situaron en RD$777,522 millones.

Los fondos patrimoniales alcanzaron RD$208,516 millones, reflejando un aumento de RD$26,788 millones.

En una primera sesión, correspondiente a la Asamblea General Extraordinaria, los accionistas aprobaron el aumento del capital social autorizado de RD$30,000 millones a RD$35,000 millones, así como la modificación de los estatutos sociales, en línea con la estrategia de fortalecimiento patrimonial del grupo.

Como resultado de sus operaciones, dijo que el Grupo Popular obtuvo utilidades brutas consolidadas por RD$46,067 millones, que se tradujeron en utilidades netas de RD$34,783 millones, luego del pago de RD$11,284 millones por concepto de Impuesto sobre la Renta.

Asimismo, el presidente del Consejo de Administración del Grupo Popular informó a los accionistas que estos resultados evidencian la fortaleza del modelo de negocio y la confianza de los clientes, en un entorno global desafiante.

“El éxito de nuestra organización está estrechamente vinculado al progreso social y ambiental del país”, expresó el señor Manuel A. Grullón, quien destacó que la organización continúa avanzando en su transformación digital, fortaleciendo sus capacidades para ofrecer soluciones financieras más ágiles, accesibles e inclusivas.

Desempeño de las filiales

En el Informe del Consejo de Administración de la casa matriz Grupo Popular, el señor Manuel A. Grullón informó que esa entidad continuó consolidando el desempeño de sus filiales, reflejando avances significativos en crecimiento, innovación y liderazgo en sus respectivos segmentos de mercado.

El Banco Popular Dominicano alcanzó activos por RD$929,748 millones, con un crecimiento de 9.4%, mientras su cartera de préstamos neta se situó en RD$579,145 millones y los depósitos en RD$702,933 millones.

La AFP Popular fortaleció su liderazgo en el sistema previsional, con 1.6 millones de afiliados y fondos administrados por RD$428,450 millones.

También Qik Banco Digital, el primer neobanco del país, prosiguió su expansión a través de la digitalización del ecosistema financiero, alcanzando más de 800,000 clientes capturados y activos por RD$12,764 millones, para un incremento de 66.1%.

En tanto, la marca AZUL, de la filial Servicios Digitales Popular, impulsó la transformación digital registrando un incremento de 23.3% en facturación y alcanzó más de 223 millones de transacciones, mientras que AVANCE otorgó 5,758 facilidades crediticias, lo que representa un incremento de 14.2%.

El presidente del Consejo de Administración añadió que, en el mercado de valores, Inversiones Popular alcanzó utilidades netas por RD$924 millones y su portafolio de inversión creció 35% respecto a 2024, manteniéndose entre los principales puestos de bolsa del país.

La Administradora de Fondos de Inversión Popular (AFI Popular) cerró el ejercicio con activos administrados por RD$45,000 millones, para un crecimiento de 28%.

Fiduciaria Popular registró un crecimiento de 24.4% en activos totales, alcanzando más de RD$972 millones, y sumó 49 nuevos contratos, gestionando actualmente 426 patrimonios autónomos.

En la región, Popular Bank Ltd., filial con licencia bancaria internacional en Panamá, continuó mostrando un firme desempeño, con activos totales de US$1,786 millones y utilidades netas de US$51 millones.

También Qik Banco Digital, el primer neobanco del país, prosiguió su expansión a través de la digitalización del ecosistema financiero, alcanzando más de 800,000 clientes capturados y activos por RD$12,764 millones, para un incremento de 66.1%.

La filial GCS International mantuvo su liderazgo en tecnología financiera. Su plataforma tPago registró 138,000 nuevos afiliados y 18.9 millones de transacciones, mientras que la red de subagentes bancarios Mi Punto alcanzó 5.6 millones de transacciones y una cobertura de 1,130 comercios a nivel nacional.

Nombramientos y ratificaciones

En el marco de la asamblea, los accionistas aprobaron la ratificación y designación de miembros del Consejo de Administración, fortaleciendo la gobernanza corporativa de la organización.

Fueron ratificados como miembros del Consejo, dentro del Grupo III y por un período de tres años, los señores Manuel A. Grullón, Marcial M. Najri, Erich Schumann y Práxedes J. Castillo Báez.

Los accionistas aprobaron la incorporación del señor Manuel E. Jiménez F. al Grupo II, y de las señoras Dolores Pozo Perelló y María Jesús Fernández de Schad al Grupo III.

En el Informe del Consejo de Administración de la casa matriz Grupo Popular, el señor Manuel A. Grullón informó que esa entidad continuó consolidando el desempeño de sus filiales, reflejando avances significativos en crecimiento, innovación y liderazgo en sus respectivos segmentos de mercado.

De igual forma, se aprobó la integración del señor Manuel Grullón Hernández al Grupo I del Consejo de Administración.

Adicionalmente, la asamblea designó al señor Rafael A. Del Toro G. como nuevo miembro del Consejo de Administración de Grupo Popular por un período de un año.

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