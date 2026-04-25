La irrupción de la inteligencia artificial ha abierto en 2026 una nueva fase de despidos a nivel mundial, con empresas como Amazon, Meta, Oracle o Microsoft, en un patrón que se repite en otros sectores, como el de la consultoría, donde esta misma semana se han anunciado despidos masivos en España.

La IA requiere ingentes inversiones que las empresas están afrontando en un contexto de reducción de costes para poder financiarlas.

A ello se suman los procesos de automatización asociados a la IA en áreas como el desarrollo de software, la atención al cliente, el marketing o el análisis de datos, lo que se traduce en una menor necesidad de determinados perfiles, según informó a EFE Fernando Suárez, presidente del Consejo General de Colegios de Ingeniería en Informática español.

Suárez consideró que, con este proceso, muchas compañías "están reajustando plantillas al tiempo que reorientan su talento hacia modelos de negocio en los que la IA es ya un elemento central de competitividad". A su juicio, mientras se producen despidos, "aumenta la demanda de perfiles mucho más especializados".

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Más de 90.000 despidos en tecnológicas

Los despidos vinculados a la IA afectan a las grandes tecnológicas, pero también a otros sectores, como el de la consultoría, con empresas como Capgemini e Inetum, que anunciaron recortes esta semana en España, con más de un millar de salidas previstas.

Estas salidas son síntoma de una tendencia que ya comenzó en 2025, pero que ha cobrado fuerza en 2026.

Según el portal Layoffs.fyi, un rastreador especializado en despidos en la industria tecnológica y las 'startups', solo en el mes de marzo se anunciaron 45.800 despidos en todo el mundo.

Entre enero y marzo se registraron 81.747 anuncios de salidas en compañías tecnológicas en el marco de despidos colectivos, y si se incluye abril, la cifra supera las 90.000. No todos ellos se deben a la IA.

Oracle, Amazon, Meta, Microsoft, Nike, UPS…

De los despidos de marzo, Oracle concentró 30.000, según este portal, en un contexto en el que la compañía busca reducir costes ante las tensiones derivadas de la expansión de centros de datos para inteligencia artificial.

Amazon fue una de las primeras grandes tecnológicas en abrir esta oleada en enero, cuando anunció una reducción de, al menos, 16.000 empleos dentro de cambios organizativos destinados a fortalecer la compañía y eliminar burocracia, en paralelo a sus inversiones en IA.

Las últimas en anunciar medidas han sido Meta, matriz de Facebook, que prevé una nueva ronda de despidos que afectará aproximadamente a 8.000 empleados, y Microsoft, que ha ofrecido en Estados Unidos un programa de jubilación anticipada incentivada al que podrían acogerse cerca de 8.800 personas.

También Nike planea despedir a 1.400 trabajadores del área tecnológica, en un escenario en el que no todas las empresas vinculan abiertamente estos ajustes a la IA.

Así, compañías como UPS han comunicado planes para eliminar hasta 30.000 empleos, que atribuyen a iniciativas de eficiencia y automatización de su red logística, en línea con la incorporación de tecnologías avanzadas. (EFE, Belén Molleda)

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