En pleno auge del internet en el año 2000, los vendedores de Wall Street intentaron darles un toque digital a los mercados bursátiles emergentes rebautizándolos como "mercados e-mergentes". Un cuarto de siglo después, en medio de la euforia por la inteligencia artificial (IA), se está desarrollando una historia similar. Las mismas estrellas tecnológicas, Corea del Sur y Taiwán, están impulsando un nuevo repunte. Durante el último año, estas dos naciones representaron el 75 por ciento de los rendimientos de los mercados emergentes, y la mayor parte de esas ganancias provino de solo tres acciones, todas de grandes fabricantes de semiconductores.

Podría decirse que Corea y Taiwán están a la cabeza como los mayores beneficiarios del auge mundial de la IA. En medio de una escasa oferta, la demanda impulsada por la IA ha elevado los precios de los semiconductores fabricados por TSMC, Hynix y Samsung a niveles récord. Con las grandes empresas tecnológicas estadounidenses en camino de dedicar 700.000 millones de dólares a la inversión de capital de IA este año, su flujo de caja libre está desapareciendo, pero su elevado gasto está impulsando la rentabilidad de los tres gigantes del norte de Asia. En conjunto, sus ganancias están en camino de superar las de Apple, Amazon y Alphabet combinadas. Se anticipa que Samsung multiplique por más de seis su beneficio operativo este año, hasta alrededor de 185.000 millones de dólares, superando a todos los miembros de las "Siete Magníficas" empresas estadounidenses, excepto a Nvidia. (República Dominicana y Nvidia)

Como resultado, impulsados por una numerosa y entusiasta población de inversores minoristas locales, estos mercados han experimentado una subida parabólica en los últimos meses, tal como ocurrió en 1999-2000.

Primeros lugares del mundo en gasto en I+D

Mucho ha cambiado en las décadas transcurridas. Aunque MSCI, el principal creador de índices bursátiles, sigue clasificando a Corea del Sur y Taiwán como mercados emergentes, en todos los demás aspectos son países desarrollados. Actualmente, las dos naciones tienen ingresos per cápita superiores a los 35.000 dólares, algo más típico de las naciones desarrolladas que de las en vías de desarrollo; además, han escapado de la "trampa del ingreso medio" y han mantenido tasas de crecimiento relativamente altas durante décadas al permanecer a la vanguardia de cada revolución tecnológica, ambas ocupando los tres primeros lugares del mundo (junto con Israel) en gasto en investigación y desarrollo (I+D) como porcentaje del producto interno bruto (PIB).

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Eso es lo que les ha permitido a Corea del Sur y a Taiwán prosperar en el sector de los semiconductores, una industria altamente competitiva propensa a altibajos, ninguno más marcado que el que se está viviendo en la actualidad. El reciente repunte ha convertido este auge en el más intenso de los últimos 10 ciclos alcistas mundiales, con un aumento de las ventas globales de semiconductores de más del 60 por ciento en el último año.

Los inversores están impulsando a los grandes fabricantes de chips del norte de Asia hacia los primeros puestos de las compañías más grandes del mundo por capitalización de mercado. TSMC es la acción más ampliamente poseída, con una participación del 92 por ciento en los fondos de renta variable globales. En comparación, Microsoft, la acción estadounidense más ampliamente poseída, es propiedad del 84 por ciento de esos fondos.

No es ningún secreto que las acciones de las megacorporaciones tecnológicas llevan años dominando —algunos dirían que distorsionando— el mercado estadounidense. Hoy en día, según algunos indicadores, los mercados emergentes se han vuelto aún más concentrados que el estadounidense, con las cinco principales acciones representando una mayor proporción del índice. Mientras que la principal acción de EE. UU. (Nvidia) representa el 8 por ciento del índice estadounidense, la principal acción de los mercados emergentes (TSMC) representa un récord del 13 por ciento del índice de mercados emergentes. De hecho, según la metodología de MSCI, TSMC constituye ahora una mayor proporción del índice MSCI de mercados emergentes que todas las acciones de India combinadas.

No se suponía que ocurriera así. Se esperaba que China fuera el segundo mayor beneficiario del auge de la IA después de EE. UU. En cambio, mientras China sigue luchando por descubrir cómo sacarle provecho a la IA, los gigantes chinos liderados por Alibaba y Tencent han registrado insignificantes ganancias en el precio de sus acciones en comparación con sus contrapartes de Corea del Sur y Taiwán.

Un repunte de esta magnitud plantea la pregunta: ¿cuándo terminará? Un influyente estudio histórico reveló que cuando un país o sector supera a su índice bursátil en más de un 150 por ciento en dos años, es muy probable que se produzca una pronunciada corrección en los dos siguientes. Y, en los mercados emergentes, el sector de los semiconductores ha superado al índice MSCI en más de un 180 por ciento en los últimos dos años. Eso los coloca firmemente en la "zona de peligro", si la historia sirve de guía.

Y, fuera del sector tecnológico, no hay muchas novedades en Corea del Sur y Taiwán. Ambos países comparten los problemas habituales de las economías desarrolladas, como el envejecimiento de la población y el elevado endeudamiento de los consumidores, lo que está frenando la demanda interna. La economía de Corea del Sur actualmente está creciendo a un ritmo modesto, en torno al 2 por ciento. Al ser una economía más pequeña y menos diversificada que la de Corea del Sur, Taiwán se ve más directamente afectada por el auge de los semiconductores, y se anticipa que crezca mucho más rápido, alcanzando un ritmo cercano al 7 por ciento este año.

Cuando la competencia frenética de la IA se enfríe y la demanda de chips disminuya, el foco de atención sobre estas naciones se desvanecerá. Por ahora, sin embargo, los mercados "e-mergentes" de nuevo están viviendo un momento de gloria.

(Ruchir Sharma. Copyright The Financial Times Limited 2026 © 2026 The Financial Times Ltd. All rights reserved. Please do not copy and paste FT articles and redistribute by email or post to the web).

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