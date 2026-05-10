El Ministerio de Energía y Minas informó que Julio Ernesto Espaillat Lamarche no forma parte del cuerpo de asesores de la institución desde febrero de 2026 y afirmó que nunca intervino en procesos técnicos relacionados con el proyecto minero Romero, impulsado por la empresa GoldQuest.

La institución explicó que Espaillat Lamarche ingresó en octubre de 2023 como asesor técnico del Viceministerio de Minas para colaborar exclusivamente en el desarrollo del Proyecto Tierras Raras.

Según el ministerio, el exasesor concluyó formalmente su relación laboral en febrero de este año, luego de la creación independiente del Proyecto Tierras Raras bajo la Empresa Minera Dominicana, entidad adscrita al ministerio, pero con estructura y gestión propias.

En un comunicado, Energía y Minas indicó que las funciones de Espaillat Lamarche estuvieron “circunscritas exclusivamente al Proyecto Tierras Raras”, ofreciendo asesoría técnica especializada para esa iniciativa.

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La entidad también sostuvo que las evaluaciones técnicas del proyecto Romero fueron realizadas por la Dirección Técnica del Viceministerio de Minas bajo distintas administraciones y conforme a los procedimientos establecidos en la Ley Minera 146-71.

Precisó que esos trabajos estuvieron bajo la coordinación del ingeniero Mauricio Hernández y durante la gestión del viceministro Miguel Díaz, quienes tuvieron a su cargo las evaluaciones, opiniones y conclusiones técnicas emitidas sobre el expediente.

El ministerio enfatizó que “en ningún momento” Espaillat Lamarche fue consultado sobre el proyecto Romero y reiteró que su contratación respondió únicamente a labores relacionadas con Tierras Raras.

La institución agregó que las decisiones vinculadas a proyectos mineros se sustentan en procesos técnicos, administrativos y legales establecidos en la normativa nacional y señaló que los expedientes y comunicaciones oficiales reposan en los sistemas documentales internos del ministerio.

Espaillat Lamarche es ingeniero de minas egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y cuenta con más de 40 años de experiencia en geología, minería y evaluación de proyectos extractivos en República Dominicana y otros países de América Latina. También ha ocupado cargos en empresas mineras internacionales y en la Dirección General de Minería.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más