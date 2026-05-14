Representantes del movimiento Amigos de Cuba en la República Dominicana depositaron un documento ante la oficina de la coordinación residente del sistema de Naciones Unidas en el país, solicitando la intermediación de la ONU para evitar una posible escalada de tensiones contra Cuba. La exposición fue realizada por Roberto Payano, presidente de la campaña de solidaridad con Cuba, quien explicó que la comunicación está dirigida a la coordinadora residente, Julia Sánchez, con el propósito de que esta gestione ante el secretario general de la ONU, António Guterres, y la Asamblea General un llamado para que Estados Unidos desista de cualquier amenaza de invasión hacia la nación caribeña.

Durante su intervención, Payano manifestó preocupación por el bloqueo económico, financiero y comercial impuesto a Cuba desde hace décadas, señalando que esas medidas continúan afectando el acceso de la isla a productos básicos y limitando las relaciones comerciales con otros países. Asimismo, criticó la inclusión de Cuba en listas unilaterales de países supuestamente vinculados al terrorismo y denunció nuevas restricciones relacionadas con el suministro de combustible, las cuales —según afirmó— impactan áreas esenciales como el funcionamiento de hospitales y servicios básicos.

Roberto Payano, presidente de la campaña de solidaridad con Cuba

El dirigente sostuvo que los miembros del movimiento respaldan la soberanía del pueblo cubano y consideran que América Latina debe mantenerse como una región de paz. En ese sentido, hizo un llamado a los gobiernos de la región para que promuevan el diálogo y eviten apoyar cualquier escenario de confrontación militar. “Cuba y América Latina no se merecen esa maldad inhumana”, expresó, al tiempo que aseguró que la humanidad necesita más esfuerzos orientados al entendimiento y la cooperación internacional.

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Payano recordó además que La Habana fue declarada como “zona de paz” para América Latina y el Caribe, por lo que insistió en que las naciones deben actuar en defensa de la estabilidad regional. También pidió a los representantes de Naciones Unidas asumir un rol más activo frente a las preocupaciones planteadas por el secretario general de la ONU sobre la paz, la seguridad global y la no proliferación de armas nucleares.

Los representantes de solidaridad con Cuba concluyeron reiterando su llamado al respeto mutuo entre los pueblos, la defensa de la soberanía y la unidad en la diversidad, principios que, aseguraron, forman parte de los valores fundamentales sobre los cuales fue fundada la Organización de las Naciones Unidas hace más de ocho décadas.