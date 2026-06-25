La Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores) expresó su preocupación por la aprobación en el Senado del proyecto que modifica la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, al considerar que la iniciativa requiere una revisión técnica más amplia y mayores espacios de diálogo con los sectores productivos.

La organización señaló que las nuevas contribuciones contempladas en la pieza legislativa fueron establecidas sin que, según indicó, se conozcan estudios técnicos, metodologías de cálculo o análisis de impacto que sustenten los montos propuestos.

En ese sentido, sostuvo que la normativa debe garantizar criterios de razonabilidad, proporcionalidad y equidad.

La vicepresidenta ejecutiva de Asonahores, Aguie Lendor, afirmó que el sector turismo respalda las iniciativas orientadas a fortalecer la gestión ambiental y la economía circular, pero advirtió que estos objetivos deben ir acompañados de reglas claras y técnicamente fundamentadas.

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“La sostenibilidad y la competitividad deben avanzar de la mano. Las contribuciones vinculadas a la gestión de residuos deben responder a criterios objetivos y guardar una relación proporcional con la generación real de residuos, garantizando seguridad jurídica y un trato equitativo para todos los sectores productivos”, expresó Lendor.

Asimismo, Asonahores informó que esta preocupación es compartida por la Asociación Dominicana de Restaurantes (Aderes), la Asociación de Establecimientos de Comida Casual y de Servicio Rápido (Adecor), la Asociación Dominicana de Agencias de Viajes y Turismo (Adavit), la Asociación Nacional de Rent a Car (ANDRI) e Inverotel.

Estos gremios consideraron indispensable que el esquema de contribuciones responda al tipo y volumen de residuos que genera cada actividad económica, fortalezca los procesos de valorización y reciclaje, reconozca las inversiones que ya realizan muchas empresas en la gestión de sus residuos y evite disposiciones que puedan generar incertidumbre jurídica o afectar la competitividad.

Finalmente, reiteraron su disposición de continuar trabajando junto a las autoridades en la construcción de un marco legal que permita fortalecer la gestión integral de los residuos sólidos mediante una legislación técnicamente sustentada, ambientalmente efectiva y económicamente viable para el desarrollo sostenible del país.

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