Economía dominicana crece 4.7 % en mayo de 2026, según el Banco Central

El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) informó que el Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) registró un crecimiento interanual de 4.7 % en mayo de 2026, mientras que el crecimiento promedio acumulado en los primeros cinco meses del año se situó en 4.2 %.

La institución explicó que este desempeño se produce en un contexto externo convulso, marcado por tensiones geopolíticas en Medio Oriente y el incremento de los costos del transporte internacional de mercancías y del petróleo.

Sectores que impulsaron el crecimiento

El Banco Central señaló que el resultado de mayo estuvo sustentado principalmente en la expansión del valor agregado de la construcción (7.1 %), la minería (6.4 %) y las actividades de servicios en su conjunto (5.3 %).

Dentro de los servicios, destacaron los incrementos en servicios profesionales (8.3 %), servicios financieros (8.2 %), enseñanza (7.7 %), otras actividades de servicios de mercado (6.5 %), hoteles, bares y restaurantes (6.2 %), salud (6.1 %) y transporte y almacenamiento (5.1 %).

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Asimismo, la manufactura local creció 2.9 %, la agropecuaria 2.0 %, mientras que la manufactura de zonas francas registró una variación de -4.1 %.

Construcción, minería y turismo

El BCRD explicó que el crecimiento de 7.1 % en la construcción estuvo impulsado por la ejecución de proyectos comerciales, residenciales y turísticos de capital privado, así como por condiciones de financiamiento favorables.

En ese contexto, indicó que al cierre de mayo de 2026 el crédito al sector construcción creció 23.7 % interanual, equivalente a más de RD$ 35 mil millones adicionales respecto al mismo período del año anterior.

La minería registró un aumento de 6.4 %, explicado por la mayor extracción de oro y plata, en un entorno de precios internacionales favorables para estos metales.

En el caso de la manufactura local, el crecimiento de 2.9 % estuvo asociado principalmente a la producción de minerales no metálicos, bebidas alcohólicas y sustancias químicas.

Turismo y actividad financiera

La actividad de hoteles, bares y restaurantes creció 6.2 % en mayo, impulsada por el aumento en la llegada de pasajeros no residentes por vía aérea.

Durante el mes se recibieron 743,983 turistas, un aumento de 10.4 % respecto a mayo de 2025. En el acumulado de los primeros cinco meses del año, la llegada de turistas internacionales ascendió a 4,146,831 personas, para un crecimiento de 10.8 %.

El Banco Central atribuyó este desempeño a las estrategias de promoción del Ministerio de Turismo para fortalecer la llegada de visitantes y diversificar los mercados emisores.

En tanto, la intermediación financiera, seguros y actividades conexas creció 8.2 %, impulsada por un aumento de 8.6 % del crédito al sector privado en moneda nacional y extranjera, equivalente a RD$ 203 mil millones adicionales.

Finalmente, el BCRD señaló que continuará monitoreando el desempeño de la economía en un entorno internacional de alta incertidumbre, con el objetivo de preservar la estabilidad de precios y las condiciones macroeconómicas del país.

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