Las empresas de capital extranjero establecidas en República Dominicana mantienen una visión favorable sobre el clima de inversión y proyectan aumentar sus inversiones, ventas, empleos y generación de divisas durante 2026, de acuerdo con los resultados del Barómetro de Inversión Extranjera de la República Dominicana 2025, presentado por la Asociación de Empresas de Inversión Extranjera (ASIEX).

El estudio mide la percepción de altos directivos de empresas extranjeras sobre las condiciones para invertir en el país. La encuesta, aplicada a finales de 2025, alcanzó una tasa de respuesta del 56 % y contó principalmente con la participación de grandes empresas de diversos sectores económicos.

Los resultados muestran que todas las áreas evaluadas son consideradas altamente relevantes para la inversión, con puntuaciones entre 4.1 y 4.7 sobre 5.0. Sin embargo, el informe identifica una brecha constante entre la importancia otorgada a estos factores y su desempeño percibido.

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La muestra estuvo compuesta mayoritariamente por empresas con más de 150 empleados y capital proveniente de distintos países. Estados Unidos encabeza el origen de la inversión extranjera representada en el estudio, con un 35 % de las empresas participantes, seguido por Canadá (17 %), Colombia y España (9 % cada uno). México, Guatemala, Panamá y Francia aportan un 4 % cada uno, mientras que Corea del Sur y Emiratos Árabes Unidos representan un 2 % respectivamente.

Por sectores económicos, el 37 % de los participantes pertenecen a la industria manufacturera, el 15 % a la intermediación financiera y el 11 % a los servicios profesionales.

En cuanto al régimen fiscal bajo el cual operan, el 57 % de las empresas encuestadas indicó que no se acoge a incentivos especiales, mientras que el 28 % opera bajo el régimen de zonas francas. Un 4 % se beneficia de la Ley de Turismo y un 2 % de la Ley de Cine.

Durante la presentación de los resultados, el presidente de ASIEX, Alejandro Peña Prieto, destacó el papel de la inversión extranjera en el desarrollo económico dominicano durante las últimas cuatro décadas.

“Durante 40 años hemos representado confianza en República Dominicana. A lo largo de estas cuatro décadas, el país ha enfrentado desafíos estructurales y la inversión extranjera ha sido una gran aliada”, afirmó.

Peña Prieto señaló que las empresas agrupadas en ASIEX abarcan sectores como energía, zonas francas e infraestructura, con un portafolio de inversiones superior a los US$30,000 millones. Asimismo, destacó que las empresas de capital extranjero generan el 30 % de los ingresos fiscales del país, aportan el 22 % de las contribuciones del sector privado y sostienen más de 200,000 empleos formales.

Indicó además que entre 2020 y 2025 República Dominicana captó US$ 18,700 millones en inversión extranjera directa. Solo en 2024 recibió US$ 4,500 millones y en 2025 alcanzó los US$ 5,000 millones, consolidándose como el principal receptor de inversión extranjera en Centroamérica y el Caribe.

El dirigente empresarial consideró que el país tiene una oportunidad histórica en medio de la reconfiguración de las cadenas globales de suministro y el crecimiento de sectores como la inteligencia artificial, los semiconductores, la economía digital, las energías renovables y el nearshoring.

“República Dominicana puede convertirse en un hub logístico y sofisticado del Caribe”, expresó, al destacar la competitividad del régimen de zonas francas y la importancia de fortalecer la formación de talento humano para responder a las demandas de las industrias emergentes.

Nuevos aportes de capital

Por su parte, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, informó que durante el primer trimestre del año el país recibió US$1,536 millones en inversión extranjera directa, de los cuales US$ 1,000 millones correspondieron a nuevos aportes de capital.

“Esto evidencia que las nuevas inversiones continúan llegando al país y ampliando nuestra capacidad de crecimiento”, afirmó.

La funcionaria sostuvo que sectores como energía, turismo, minería e inmobiliario continúan siendo pilares de la inversión extranjera, aunque señaló que el país debe seguir explorando nuevas oportunidades para diversificar su economía.

Peña destacó que, pese a la incertidumbre geopolítica internacional, los resultados obtenidos son alentadores y reflejan la confianza de los inversionistas en República Dominicana.

“Tenemos que seguir fortaleciendo la alianza público-privada para que la inversión continúe llegando. No llega sola; debemos promover las oportunidades del país y garantizar condiciones que impulsen el crecimiento del capital extranjero”, expresó.

La vicepresidenta consideró que el Barómetro de Inversión Extranjera constituye una herramienta valiosa para identificar fortalezas y áreas de mejora, con el objetivo de continuar fortaleciendo el clima de negocios, atraer más inversiones y generar mayores oportunidades para los dominicanos.

Karla Alcántara Abanderada por los viajes, postres y animales. Ha cursado diplomados sobre periodismo económico impartido por el Banco Central, periodismo de investigación por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, finanzas por el Ministerio de Hacienda y turismo gastronómico por la Organización Internacional Italo-Dominicano. Ver más