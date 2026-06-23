Gobierno extiende subsidio a fertilizantes y eleva a RD$ 2,151 millones el apoyo al sector agrícola

El Gobierno dominicano extendió el programa de subsidio a los fertilizantes mediante una inversión adicional superior a los RD$ 1,090 millones, elevando a RD$ 2,151 millones los recursos destinados a esta iniciativa orientada a la estabilidad de la producción agrícola y de los precios de los alimentos.

La medida fue formalizada en el Ministerio de Agricultura mediante la firma de nuevos acuerdos con empresas importadoras de materias primas para fertilizantes y abonos, tanto grandes como pequeñas, con el objetivo de garantizar la disponibilidad de insumos a precios accesibles y evitar presiones sobre la cadena de producción alimentaria.

La nueva partida estará vigente hasta el próximo 31 de agosto, extendiendo por quince días adicionales el período del acuerdo anterior, como parte de las acciones oficiales para mitigar el impacto de la volatilidad de los mercados internacionales.

El ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat, explicó que con esta ampliación el Gobierno mantiene el esquema de apoyo al sector agropecuario en un contexto de altos costos internacionales de insumos.

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“Con esta nueva asignación el Gobierno habrá destinado RD$ 2,151 millones al subsidio de fertilizantes, lo que permite sostener la estabilidad de los precios y proteger la producción nacional”, indicó.

El funcionario señaló que la República Dominicana se encuentra entre los países que aplican mecanismos de subsidio directo a fertilizantes para amortiguar el impacto de los precios internacionales, con el objetivo de evitar traslados al consumidor final.

Acuerdos con empresas importadoras

Los convenios incluyen a las principales empresas importadoras de materias primas para fertilizantes, entre ellas Ferquido, Fersan y Adobon, así como a once pequeñas empresas del sector.

De acuerdo con el Ministerio de Agricultura, la participación de estas compañías busca asegurar el abastecimiento oportuno de insumos en todo el territorio nacional y fortalecer la red de distribución hacia los productores agrícolas.

Las autoridades destacaron que la continuidad del programa ha contribuido a reducir el impacto de la volatilidad internacional en los costos de producción y a sostener la estabilidad de los principales rubros agrícolas del país.

El Ministerio de Agricultura indicó que estas medidas forman parte de la estrategia oficial para fortalecer la seguridad alimentaria y respaldar la producción nacional.

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