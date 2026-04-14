El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, afirmó que el crecimiento de las energías renovables debe ir acompañado de inversiones y medidas específicas para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico, especialmente en los momentos de mayor demanda.

Santos explicó que el rendimiento del sistema depende de que la generación renovable, en constante aumento, pueda aprovecharse de manera eficiente también en horas pico. En ese sentido, destacó la importancia de incorporar soluciones de almacenamiento, como baterías, que permitan guardar la energía producida en determinados momentos del día para utilizarla cuando el consumo se intensifica.

El ministro señaló que ya se han impulsado licitaciones a través del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras (CUED) con el objetivo de integrar sistemas de almacenamiento a la expansión de la generación renovable.

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Como ejemplo, mencionó la licitación realizada la semana pasada, que contempla un bloque de hasta 600 megavatios e incluye 300 megavatios de capacidad de almacenamiento, lo que, dijo, refuerza la confiabilidad del sistema y ayuda a gestionar la variabilidad de fuentes como la solar y la eólica.

Santos agregó que existen otros proyectos en desarrollo orientados a fortalecer la estabilidad del sistema eléctrico en los próximos años.

De cara al 2028, Santos dijo que el país duplicará la generación de energías renovables y, junto al almacenamiento, se desarrollarán más de 30 nuevos proyectos.

Ante esta realidad, la resolución CNE-AD-0005-2024 establece la obligatoriedad de incluir sistemas de almacenamiento de al menos un 50 % de la capacidad de proyectos renovables mayores de 20 MW, con una duración mínima de cuatro horas.

En ese contexto, enmarcó estas iniciativas dentro de un proceso más amplio de transición energética, en el que las políticas deben ajustarse de forma continua según la evolución tecnológica, la demanda y la incorporación de nueva capacidad.

“El sistema debe sostener un fortalecimiento progresivo, con medidas que se mantendrán en el tiempo para garantizar que el crecimiento de las renovables se traduzca en un servicio cada vez más robusto”, señaló el funcionario.

Además, se plantea una revisión y actualización del Plan Energético Nacional 2025-2038, una hoja de ruta para consolidar la transición energética, plantea fortalecer la seguridad del suministro y acompañar el crecimiento económico que proyecta el programa Meta 2036. Además, de poner foco a la penetración de las fuentes renovables en el SENI.

El Ministerio de Energía y Minas informó que existen 20 proyectos en construcción en energía renovable con un total de 1,006 MW.

Karla Alcántara Abanderada por los viajes, postres y animales. Ha cursado diplomados sobre periodismo económico impartido por el Banco Central, periodismo de investigación por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, finanzas por el Ministerio de Hacienda y turismo gastronómico por la Organización Internacional Italo-Dominicano. Ver más