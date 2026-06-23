La aprobación del denominado Plan Anticrisis, percibido por amplios sectores como una reforma fiscal de gran alcance, cambia significativamente el entorno económico bajo el cual bancos y empresas elaboraron sus presupuestos y planes estratégicos para 2026. Más allá del debate sobre la rapidez de su aprobación o sobre la conveniencia de algunas de sus disposiciones, la realidad es que el sector financiero y empresarial dominicano deberá adaptarse a nuevas condiciones de operación que podrían afectar costos, márgenes de rentabilidad, liquidez y capacidad de inversión.

En términos financieros, toda reforma fiscal genera un efecto inmediato sobre las expectativas. Las empresas revisan sus estructuras de costos, los consumidores ajustan sus decisiones de gasto y los bancos recalibran sus modelos de riesgo. La pregunta ya no es si la reforma tendrá impacto, sino qué tan preparados están los distintos actores económicos para administrarlo sin comprometer sus resultados.

Para el sistema bancario, el principal desafío será proteger la calidad de sus activos y preservar los niveles de rentabilidad alcanzados durante los últimos años. Un aumento en la carga tributaria o en los costos operativos de determinados sectores puede traducirse en una reducción de los flujos de efectivo de muchas empresas, afectando su capacidad de pago y elevando los riesgos de crédito. En consecuencia, los bancos deberán fortalecer sus sistemas de monitoreo temprano, identificar los sectores más vulnerables y actualizar sus modelos de evaluación crediticia incorporando los efectos esperados de las nuevas medidas fiscales.

Resulta recomendable que las entidades financieras realicen ejercicios extraordinarios de estrés financiero sobre sus principales carteras empresariales. Sectores intensivos en consumo, comercio, manufactura, construcción y pequeñas y medianas empresas podrían enfrentar presiones adicionales sobre sus márgenes. Anticipar estos riesgos permitirá tomar medidas preventivas antes de que se materialicen deterioros significativos en los indicadores de morosidad.

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Asimismo, los bancos deberán revisar sus presupuestos de crecimiento para 2026. En escenarios de menor expansión económica o desaceleración del consumo, las metas de colocación podrían requerir ajustes para evitar asumir riesgos excesivos. La experiencia internacional demuestra que en períodos de transición fiscal las entidades más exitosas son aquellas que priorizan la calidad de la cartera sobre el crecimiento acelerado del crédito.

Otro aspecto crítico será la gestión de la eficiencia operativa. La rentabilidad bancaria no dependerá exclusivamente del crecimiento de los ingresos financieros, sino también de la capacidad para controlar gastos administrativos y operativos. La digitalización, la automatización de procesos, la inteligencia artificial aplicada al análisis crediticio y la optimización de canales electrónicos podrían convertirse en herramientas fundamentales para compensar posibles presiones sobre los márgenes financieros.

Las empresas enfrentarán desafíos similares. Muchas organizaciones construyeron sus presupuestos para 2026 bajo supuestos económicos que ahora podrían modificarse. Por ello, la primera recomendación es revisar inmediatamente las proyecciones financieras y elaborar escenarios alternativos que contemplen distintos niveles de impacto sobre ingresos, costos y rentabilidad.

La segunda recomendación consiste en fortalecer la gestión de liquidez. En períodos de incertidumbre económica, la liquidez se convierte en uno de los activos más importantes de cualquier empresa. Mantener reservas adecuadas de efectivo, renegociar líneas de crédito, mejorar la gestión de cobros y optimizar los ciclos de inventario serán medidas esenciales para preservar la estabilidad financiera.

La tercera recomendación es revisar la estructura de costos con una visión estratégica. No se trata simplemente de reducir gastos, sino de identificar procesos ineficientes y eliminar actividades que no agregan valor. Las empresas que logren mejorar productividad podrán absorber parte de los costos adicionales sin afectar significativamente sus márgenes de rentabilidad.

La cuarta recomendación está relacionada con la gestión de precios. Muchas empresas sentirán la tentación de trasladar inmediatamente todos los costos adicionales al consumidor final. Sin embargo, esa estrategia podría afectar volúmenes de ventas y participación de mercado. El reto será encontrar un equilibrio entre preservar márgenes y mantener competitividad, especialmente en sectores altamente sensibles al precio.

Desde una perspectiva de gobierno corporativo, el momento exige prudencia. Las decisiones de inversión, expansión o endeudamiento deben ser evaluadas bajo criterios más conservadores. Los proyectos que dependan de supuestos muy optimistas sobre crecimiento económico o demanda futura merecen ser revisados cuidadosamente antes de comprometer recursos significativos.

El año 2026 se perfila como un período de ajuste y adaptación. Para los bancos, el objetivo deberá ser preservar la calidad de la cartera, fortalecer la gestión de riesgos y mejorar la eficiencia operativa. Para las empresas, la prioridad será proteger la liquidez, aumentar la productividad y revisar cuidadosamente sus estrategias de crecimiento. Quienes logren anticiparse a los efectos de la reforma estarán en mejores condiciones para convertir un entorno desafiante en una oportunidad de fortalecimiento institucional y creación de valor sostenible.

Como siempre ocurre en economía, los cambios regulatorios y fiscales generan incertidumbre inicial. Sin embargo, la diferencia entre el éxito y la dificultad suele depender menos de la reforma misma y más de la capacidad de adaptación de quienes deben operar bajo las nuevas reglas del juego.

La columna “La Banca Dominicana por Dentro”, es desarrollada por Jesús Geraldo Martínez, en el interés de aportar al fortalecimiento del Sistema Financiero Dominicano desde una perspectiva analítica y práctica orientada a la formación de conocimientos y divulgación de informaciones exclusivas de dicho sector. Para contactar con el autor. Email jesusgeraldomartinez@icloud.com, o seguir a @Jesusgeraldomartinez en Instagram

Jesús Geraldo Martínez Economista Dominicano, consultor, con amplia experiencia profesional en regulación y supervisión del sector financiero, destacado por sus conocimientos en gerencia, finanzas bancarias, gestión de riesgos, administración y optimización de portafolios, investigación económica, planificación estratégica, análisis de riesgos financieros y sectoriales, análisis y estructuración de bases de datos, econometría, estadística, diseño y aplicación de modelos de pruebas de estrés. Ver más