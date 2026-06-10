Mundial 2026: la guía definitiva con los grupos, los favoritos y las figuras a seguir

El Mundial de la FIFA 2026 está listo para hacer historia. Por primera vez, la Copa del Mundo contará con 48 selecciones nacionales, un formato ampliado que promete más partidos, nuevas rivalidades y oportunidades para equipos que nunca habían participado en la máxima cita del fútbol.

Mundial de Fútbol FIFA 2026.

Estados Unidos, México y Canadá serán los anfitriones de un torneo que comenzará el 11 de junio y reunirá a las principales estrellas del planeta durante poco más de un mes de competencia.

Un Mundial histórico con 48 selecciones

La edición de 2026 marcará un antes y un después en la historia del torneo. El campeonato estará compuesto por 12 grupos de cuatro equipos cada uno, de los cuales avanzarán a la fase eliminatoria los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros.

Este nuevo sistema amplía el número de encuentros y aumenta las posibilidades de clasificación para selecciones emergentes que buscan sorprender a las grandes potencias.

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El partido inaugural enfrentará a México y Sudáfrica en el Estadio Azteca, mientras que la gran final se disputará el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Los doce grupos del Mundial 2026

Grupo A

México buscará imponer su condición de anfitrión con figuras como Santiago Giménez y Edson Álvarez, mientras que Son Heung-min liderará a Corea del Sur en un grupo que promete partidos muy disputados.

Grupo B

Alphonso Davies comandará a Canadá en un sector donde también sobresalen Granit Xhaka con Suiza y Ermedin Demirović con Bosnia y Herzegovina, en una lucha que se anticipa muy equilibrada.

Grupo C

Brasil llega con Vinícius Júnior como gran referencia ofensiva y tendrá un interesante pulso ante el Marruecos de Achraf Hakimi, una de las selecciones más competitivas de los últimos años.

Grupo D

Christian Pulisic, Miguel Almirón y Arda Güler encabezan un grupo cargado de talento, donde Estados Unidos, Paraguay y Turquía aspiran a quedarse con los primeros puestos.

Grupo E

Alemania intentará recuperar protagonismo con Jamal Musiala al frente, mientras Ecuador confía en Moisés Caicedo para desafiar a una de las potencias históricas del fútbol mundial.

Grupo F

El talento de Cody Gakpo con Países Bajos, la disciplina de Japón y la experiencia de Suecia convierten este sector en uno de los más abiertos e impredecibles del torneo.

Grupo G

Mohamed Salah buscará llevar a Egipto a una actuación histórica frente a una Bélgica liderada por Jeremy Doku, en un grupo donde cualquier descuido puede costar caro.

Grupo H

España parte como favorita con jóvenes estrellas como Lamine Yamal y Pedri, pero Uruguay, liderado por Federico Valverde, promete protagonizar uno de los duelos más atractivos de la fase.

Grupo I

Francia exhibirá todo su poder con Kylian Mbappé, mientras Erling Haaland intentará guiar a Noruega en un grupo que también contará con la fortaleza física de Senegal.

Grupo J

La campeona del mundo Argentina, con Lionel Messi como gran emblema, buscará revalidar su corona ante rivales que intentarán sorprender desde el inicio de la competencia.

Grupo K

Portugal sueña con una despedida inolvidable para Cristiano Ronaldo, aunque Colombia, impulsada por Luis Díaz, aparece como un rival con argumentos para pelear el liderato.

Grupo L

Inglaterra, con Jude Bellingham y Harry Kane como principales figuras, tendrá un exigente desafío frente a la siempre competitiva Croacia de Luka Modrić en una zona de alto nivel.

Los grandes favoritos al título

La lista de candidatos vuelve a estar encabezada por las selecciones tradicionales.

Argentina, vigente campeona del mundo, intentará convertirse en el primer bicampeón desde Brasil en 1962, con Lionel Messi afrontando posiblemente su última Copa del Mundo.

España, campeona de Europa, llega con una generación joven consolidada y un fútbol ofensivo que la coloca entre las máximas aspirantes.

Francia mantiene una de las plantillas más profundas del torneo y confía nuevamente en Kylian Mbappé para pelear por el trofeo.

Brasil, ahora bajo la dirección técnica de Carlo Ancelotti, busca romper una sequía mundialista que ya supera dos décadas.

Inglaterra presenta una de las nóminas más completas del campeonato, mientras que Portugal afronta lo que podría ser la despedida mundialista de Cristiano Ronaldo.

A ese grupo de favoritos se suman selecciones como Alemania, Países Bajos, Bélgica y Uruguay, capaces de competir por llegar a las últimas rondas.

Las selecciones que pueden dar la sorpresa

Cada Mundial suele presentar equipos revelación y 2026 no parece ser la excepción.

Marruecos buscará confirmar que su histórica actuación de Catar no fue casualidad.

Ecuador llega con una generación consolidada que combina juventud y experiencia.

Turquía intentará aprovechar un grupo abierto junto a Estados Unidos, Paraguay y Australia.

También generan expectativa Japón, Colombia y Corea del Sur, selecciones que han demostrado crecimiento sostenido durante los últimos años.

España busca confirmar su condición de favorita

El conjunto dirigido por Luis de la Fuente encabeza el Grupo H y debutará frente a Cabo Verde antes de enfrentar a Arabia Saudita y Uruguay.

Su objetivo será terminar primero de grupo para afrontar un camino más favorable hacia las rondas eliminatorias.

Argentina quiere defender la corona

La Albiceleste lidera el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania.

Con Lionel Messi como principal referencia y una base campeona que se mantiene competitiva, Argentina intentará revalidar el título conseguido en Catar y escribir una nueva página histórica.

La selección brasileña afronta el torneo con Carlo Ancelotti al mando y con la misión de conquistar su sexta Copa del Mundo.

Lautaro Martínez celebra con (de izq. a der.) el mediocampista argentino #08 Enzo Fernández, el delantero argentino #10 Lionel Messi y el mediocampista argentino #20 Alexis Mac Allister, tras anotar durante el partido de las eliminatorias sudamericanas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Argentina y Perú en el estadio La Bombonera en Buenos Aires el 19 de noviembre de 2024. (Foto de JUAN MABROMATA / AFP)

Compartirá grupo con Marruecos, Escocia y Haití, una llave que en principio luce favorable para avanzar a la siguiente ronda.

Portugal llega al Mundial con la expectativa de que esta sea la despedida definitiva de Cristiano Ronaldo en una Copa del Mundo.

Los lusos compartirán el Grupo K con Colombia, Uzbekistán y República Democrática del Congo.

Calendario de los partidos más atractivos de la fase de grupos

11 de junio: México vs. Sudáfrica (partido inaugural)

13 de junio: Estados Unidos vs. Paraguay

14 de junio: Brasil vs. Marruecos

14 de junio: Países Bajos vs. Japón

15 de junio: España vs. Cabo Verde

16 de junio: Francia vs. Senegal

17 de junio: Argentina vs. Argelia

17 de junio: Portugal vs. RD Congo

17 de junio: Inglaterra vs. Croacia

Un Mundial que promete romper todos los récords

La Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo será la primera con 48 selecciones, sino también una de las más extensas y ambiciosas de la historia.

Con tres países anfitriones, nuevas sedes, una mayor cantidad de partidos y figuras como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Vinícius Júnior, Jude Bellingham y Lamine Yamal, el torneo se perfila como uno de los espectáculos deportivos más importantes de todos los tiempos y una edición que puede redefinir el futuro de la competencia.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más