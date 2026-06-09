La gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, promulgó una ley que permitirá a bares y restaurantes con licencia para vender bebidas alcohólicas extender sus operaciones hasta las 4:00 de la madrugada durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, con el objetivo de facilitar que los aficionados disfruten del torneo y, al mismo tiempo, impulsar la actividad económica de los negocios locales.

La medida estará vigente desde el 11 de junio hasta el 20 de julio de 2026, período en el que los establecimientos podrán permanecer abiertos dos horas más de lo habitual para atender a miles de seguidores del fútbol que se espera lleguen a la región.

La medida busca beneficiar a aficionados y pequeños negocios

En un comunicado, Hochul señaló que la intención es que los neoyorquinos puedan vivir la experiencia mundialista sin necesidad de contar con entradas para los estadios.

“Desde el pitido inicial hasta el final del torneo, los bares y restaurantes de todo el estado podrán permanecer abiertos, reuniendo a los neoyorquinos para celebrar cada gol y apoyando a las pequeñas empresas de toda la región”, expresó la gobernadora.

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También destacó que la iniciativa permitirá que tanto residentes como visitantes formen parte del ambiente festivo generado por el evento deportivo más importante del planeta.

Nueva York será uno de los principales escenarios del Mundial

Aunque el partido inaugural del Mundial se disputará este jueves en el Estadio Azteca de Ciudad de México entre México y Sudáfrica, el área metropolitana de Nueva York y Nueva Jersey será una de las sedes con mayor actividad durante el torneo.

El estadio MetLife albergará ocho encuentros, entre ellos compromisos de la fase de grupos como Brasil frente a Marruecos, Francia ante Senegal, Noruega contra Senegal, Ecuador frente a Alemania y Panamá contra Inglaterra, además de un partido de dieciseisavos de final, uno de octavos y la gran final del campeonato.

Las autoridades esperan que la ciudad reciba a miles de aficionados internacionales, lo que generará un importante impacto económico para el sector turístico y de servicios durante la celebración de la Copa Mundial 2026.

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