Miles de personas salieron a las calles de La Vega para recibir la antorcha de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, en una jornada marcada por el entusiasmo popular y el reconocimiento a la histórica vocación deportiva de la provincia, considerada por muchos como la “Ciudad Olímpica” de la República Dominicana.

El recorrido de la llama de los valores Wiche García Saleta reunió a autoridades, exatletas, dirigentes deportivos y ciudadanos que acompañaron el trayecto de la antorcha por distintos sectores de la ciudad, en un ambiente de celebración previo al inicio de la cita regional.

Autoridades resaltan el impacto del deporte en la formación ciudadana

La gobernadora provincial, Luisa Jiménez de la Mota, destacó que el deporte ha sido una de las principales herramientas para el desarrollo social de La Vega y aseguró que la provincia ha formado generaciones de atletas comprometidos con los valores y la representación del país.

“Esto no es solamente ganar una medalla. También se trata de formar ciudadanos con principios, respeto y juego limpio”, expresó durante el acto de bienvenida a la antorcha.

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Por su parte, la alcaldesa Amparo Custodio afirmó que la fortaleza deportiva de La Vega es el resultado de décadas de trabajo en la formación integral de niños y jóvenes, resaltando que el deporte contribuye a crear mejores ciudadanos y fortalecer la convivencia.

Figuras del deporte destacan el legado de la provincia

El viceministro técnico de Deportes, Fernando Teruel, valoró la tradición deportiva de La Vega y señaló que la provincia ha sido cuna de destacados atletas y profesionales que han trascendido más allá de las competencias.

Mientras, el exvelocista Porfirio “Popo” Veras Mercedes recordó cómo el deporte transformó su vida y le permitió representar con orgullo a la República Dominicana antes de desarrollar su carrera profesional.

La exjudoca María García, medallista en competencias centroamericanas, panamericanas y mundiales, también aprovechó la ocasión para exhortar a los atletas que competirán en Santo Domingo 2026 a prepararse con disciplina y asumir el compromiso de representar dignamente al país.

Durante el recorrido se realizaron decenas de relevos de la antorcha a lo largo de aproximadamente diez kilómetros, consolidando una de las jornadas más concurridas desde el inicio de la ruta nacional de la llama de los valores rumbo a los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, que se celebrarán del 24 de julio al 8 de agosto.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más