Con Stéphanie Trouillard, de France 24

Canadá, Estados Unidos y México se están preparando para recibir a aficionados de todo el mundo para el Mundial a partir del 11 de junio. Los tres países coorganizan la edición 2026 del mayor evento de fútbol del planeta. Aunque estas tres naciones colaboran para que esta competición sea un éxito, no comparten en absoluto la misma visión del fútbol.

México: "Hay mucho entusiasmo"

En México, el fútbol rima con pasión. Con el Mundial 2026, el país se convertirá en el primero en la historia en acoger tres Mundiales. La competición ya se celebró allí en 1970 y 1986 durante dos ediciones históricas que coronaron a Brasil y Argentina.

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"Es un gran país futbolístico donde hay muchos aficionados", explica Thomas Goubin, que fue corresponsal en México y América Latina durante 10 años. "La pasión por el fútbol realmente empezó a arraigar en el periodo posterior a la Primera Guerra Mundial, con inmigrantes, escoceses, pero también españoles", añade el periodista que colabora para Eurosport.fr y So Foot. Creada en 1923, la selección mexicana es habitual en el Mundial, en el que ya ha participado 17 veces, alcanzando dos veces los cuartos de final en casa, en 1970 y 1986.

Con 40 años, el portero Guillermo "Memo" Ochoa, monumento nacional del fútbol, volverá a liderar la selección este año. La selección nacional "El tricolor" abrirá la competición en el partido inaugural en el Estadio Azteca de Ciudad de México contra Sudáfrica. Durante la fase de grupos, podrán contar con el fervor de los aficionados. "Es un país donde hay un ambiente bastante festivo en las gradas, pero también mucho más familiar que en Argentina o Brasil. Vienen familias enteras", dice Thomas Goubin. "Los grandes clubes de México pueden llenar fácilmente estadios con 50.000 o incluso 80.000 asientos", agrega.

Hincha de México en el partido amistoso México-Australia, el 30 de mayo de 2026, en Pasadena, California.

Pero en la antesala del Mundial, se han escuchado críticas en el país. Varios colectivos y asociaciones ciudadanas han denunciado una competición que consideran desconectada de las realidades sociales. "Se quejan de que el Estado va a invertir en fútbol en lugar de en problemas cruciales para la población, como la seguridad, el acceso al agua o la gentrificación que ha causado grandes daños en la capital", comenta el especialista mexicano en fútbol. Los manifestantes también se reunieron en Ciudad de México para denunciar el precio prohibitivo de las entradas "que quedarán reservadas para la élite económica local", subraya.

A pesar de la amenaza que representan los cárteles o una gran epidemia de sarampión, el periodista señala que el Mundial será "una gran fiesta en el país". "Hay mucho entusiasmo. El cuadro está diseñado para que México juegue hasta octavos de final en casa. Si llegan más allá, lo cual sería un éxito dado el estado actual de la selección nacional, seguirán jugando en casa o en Estados Unidos, donde los estadios son íntegramente mexicanos", añade Goubin.

"En cualquier caso, tendrán ventaja sobre sus rivales: la de jugar en casa y en altitud. Puede ser difícil acostumbrarse a estas condiciones particulares", señala. Hace cuatro años, en Catar, "La Tri" no logró salir de la fase de grupos. Este año, tienen la oportunidad de hacerlo en un grupo abierto contra Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa.

Estados Unidos: "El fútbol está ganando terreno"

En Estados Unidos, el deporte es una religión, pero el fútbol, llamado "soccer", no es una de las disciplinas más populares: el fútbol americano, en cambio, reina, seguido por el baloncesto.

"Pero el fútbol está ganando terreno respecto al béisbol y muy por delante del hockey", explica Steven Goff, que ha cubierto 14 Mundiales (masculinos y femeninos) para el Washington Post. "Está creciendo rápidamente y se ha hecho un hueco en la cultura y sociedad estadounidenses", añade Goff, que ahora trabaja para Yahoo Sports.

Desde Francia, el fútbol en Estados Unidos suele reducirse a la selección nacional femenina, cuatro veces campeonas del mundo y cinco veces campeonas olímpicas. Pero como indica Goff, este deporte no es solo para mujeres: "El equipo masculino ha participado en todos los Mundiales desde 1990, excepto en 2018, y cuenta con una base de aficionados fiel y en crecimiento, especialmente para el Mundial y otros torneos importantes. El equipo femenino ha gozado de gran popularidad durante décadas gracias a sus numerosos éxitos, pero es difícil comparar los equipos masculinos y femeninos".

Hinchas festejando durante el anuncio de la convocatoria de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos, el 26 de mayo de 2026, en Nueva York.

Como prueba de esta creciente popularidad, el campeonato, la Major League Soccer (MLS), cuenta ahora con 30 equipos y muchos estadios nuevos, algunos de los cuales acogerán partidos del Mundial. La MLS, creada un año antes del Mundial 1994 en Estados Unidos, no despegó durante mucho tiempo antes de experimentar un auge hace unos 10 años gracias a la llegada de jugadores famosos (David Beckham, Zlatan Ibrahimovic, o Lionel Messi en 2023).

"También existe una red de clubes profesionales masculinos en la segunda y tercera división en todo el país", añade el periodista estadounidense. La Liga atrajo a 11,2 millones de espectadores en 2025, pero los aficionados están más interesados en clubes europeos prestigiosos o, para las comunidades inmigrantes, especialmente latinas, en su país de origen. "La liga más popular aquí, según las audiencias televisivas, es la Liga MX, la liga mexicana. Luego vienen la Premier League y la Champions League", precisa Goff.

Como en México, no faltan críticas al Mundial organizado en Estados Unidos. "Siguen existiendo muchas preocupaciones sobre los altos costes, el clima, el transporte y la seguridad. También se teme que la FIFA haya sobredimensionado el torneo con un número excesivo de equipos, partidos y países anfitriones", resume el especialista en fútbol.

A pesar de estos puntos de tensión, Steven Goff también espera una gran fiesta: "La emoción es palpable en las ciudades anfitrionas del Mundial. Probablemente mucho menos en otras ciudades, pero cuando empiece el torneo, gente de todo el mundo lo examinará más de cerca".

Canadá: "El fútbol ya no es el deporte casi marginado que fue"

Canadá está asociado prácticamente con un solo deporte: el hockey, donde fue inventado en el siglo 19. Esta disciplina es un cemento de la identidad de esta joven nación norteamericana. "El hockey sigue siendo el deporte más mediatizado, el más seguido por la población. Aquí en Montreal, el desempeño de los Canadiens en las eliminatorias de la LNH ha desatado pasiones, y unas 20.000 personas acaban de asistir al desfile de las campeonas de hockey femenino de la Victoria de Montreal. Es casi impensable que un equipo de fútbol provoque una reacción similar", estima el periodista quebequense Olivier Tremblay de Radio-Canada.

Sin embargo, el fútbol está ganando cada vez más popularidad. Ahora es el deporte más practicado entre los jóvenes canadienses. La Asociación Canadiense de Fútbol estima que casi un millón de personas de todas las edades juegan regularmente. Para Olivier Tremblay, esto se explica por su accesibilidad: "Jugar al hockey es terriblemente caro, y las oportunidades para la élite en el fútbol son mucho más numerosas que antes".

A medida que se acerca el Mundial, este entusiasmo también se siente en los medios de comunicación. "El fútbol ya no es el deporte casi marginado que fue", señala Tremblay. "Canadá presentó su plantilla masculina para el Mundial con una emisión de 60 minutos en horario de máxima audiencia un viernes por la noche en la cadena deportiva en inglés más consolidada del panorama televisivo. Esto ya indica que queremos ofrecer al deporte una mejor exhibición con el Mundial", agrega.

Hinchas desafían la lluvia durante la primera parte del partido amistoso internacional de fútbol entre Canadá y Uzbekistán, celebrado en Edmonton, Alberta, el 1 de junio de 2026.

Como en Estados Unidos, esta creciente pasión también la transmite la población inmigrante. "El equipo masculino y femenino canadiense es multicultural y representa a personas de todos los ámbitos. Es fácil para cualquier canadiense, independientemente de su origen, encontrar a alguien con quien identificarse", observa el periodista. Por otro lado, el hockey sigue siendo el deporte menos diversificado en Norteamérica. En 2022, una encuesta mostró que el 83,6% de sus empleados y jugadores eran blancos.

Los buenos resultados de la selección nacional de fútbol también tienen mucho que ver con este entusiasmo. En la primera aparición de los Canucks en la Copa América en 2024, terminaron en cuarto lugar. Casi tres millones de personas vieron la derrota de Canadá en semifinales ante Argentina.

Durante este Mundial, al que Canadá se clasificó automáticamente, el equipo también podría demostrar algo. En sus dos apariciones anteriores, en 1986 y 2022, no ha ganado ni un solo partido ni anotado un solo punto. Desde entonces, el país ha tenido una racha de buenos resultados y ha entrado entre los 30 primeros del ranking de la FIFA. Su Grupo B en el Mundial es bastante asequible frente a Bosnia y Herzegovina, Catar y Suiza.

Por tanto, los tres países anfitriones afrontan la competición con su historia, donde el fútbol no ocupa realmente el mismo lugar en el panteón de las pasiones deportivas. En México, la pasión por el fútbol es desbordante y antigua, mientras al norte del Río Bravo es más reciente y mesurada, pero en crecimiento.

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