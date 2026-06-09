El ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, quien "promueve activamente la anexión de Cisjordania" y "reivindica abiertamente" la "recolonización de Gaza", tiene prohibido el acceso al territorio francés, anunció el martes 9 de junio el ministro francés de Relaciones Exteriores, Jean-Noël Barrot. "Cuatro líderes de organizaciones de colonos y veintiún colonos violentos" también tienen prohibido el ingreso al territorio, agregó el ministro en una publicación en X, denunciando una "política que no puede aceptar la abrumadora mayoría de la comunidad internacional, firmemente comprometida con la solución de dos Estados".

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Es el segundo miembro del Gobierno israelí afectado por una medida de este tipo después del ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, otra figura de la extrema derecha, a quien se le prohibió entrar en territorio francés desde el 23 de mayo, tras la difusión de un video de militantes de la "flotilla para Gaza" arrodillados y con las manos atadas.

En la declaración conjunta con los ministros de Relaciones Exteriores de Australia, Canadá, Noruega y el Reino Unido, el jefe de la diplomacia francesa también anunció la imposición de sanciones para que los "colonos extremistas rindan cuentas por la terrible violencia que cometen contra los civiles palestinos", sin detallar estas medidas ni precisar a qué personas se dirigen.

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Estos cinco países ya habían anunciado el 10 de junio de 2025 la prohibición de entrada a sus territorios a los ministros Ben Gvir y Smotrich, acusándolos de "incitación a la violencia" contra los palestinos, en particular en la Cisjordania ocupada. El gobierno israelí denunció entonces estas sanciones, calificándolas de "escandalosas".

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