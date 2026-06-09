Con Romain Houeix, de France 24

Es un Mundial histórico que comienza el 11 de junio en el continente americano. Por primera vez en la historia del fútbol, 48 equipos competirán por la estrella de campeón mundial en Estados Unidos, Canadá y México.

Pero más allá de este formato sin precedentes, esta edición 2026 resuena sobre todo como el canto del cisne para toda una generación de monstruos sagrados. Al inicio de sus cuarentas, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modrić y Manuel Neuer se dirigen hacia lo que sin duda será la última batalla de sus carreras internacionales.

Lionel Messi, cuatro años después de la apoteosis

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Con 38 años, Lionel Messi ya lo ha ganado todo. El que fue ocho veces Balón de Oro ganó incluso el título mundial que le faltaba en Catar durante el Mundial 2022, a costa de Francia, al final de una final antológica.

Campeón de la liga norteamericana la temporada pasada, el argentino ha marcado 12 goles en 14 partidos este año. "La Pulga" ha estado gestionando su carga de trabajo lo mejor posible desde su llegada al Inter Miami en 2023, con partidos no jugados para llegar lo más en forma posible para el Mundial, donde soñará con ganar un segundo título consecutivo con la Albiceleste.

Sin embargo, esta perspectiva ha estado marcada por una "fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo" tres semanas antes de la competición. ¿Será 100% capaz de guiar a su equipo durante el Mundial para su sexta participación?

El argentino Lionel Messi celebra el tercer gol de su equipo contra Venezuela en un partido de clasificación para el Mundial 2026, disputado en el estadio Monumental de Buenos Aires, el 4 de septiembre de 2025.

Cristiano Ronaldo, la última búsqueda

El eterno rival de Messi, Cristiano Ronaldo, de 41 años, sigue persiguiendo un título mundial, un título que Portugal nunca ha ganado. Ganador de la Eurocopa 2016, "CR7″ no ha llegado a semifinales de un Mundial desde su primera participación en 2006. Él también participará por sexta vez.

Puesto en el banquillo en octavos de final y cuartos de final en Catar hace cuatro años por Fernando Santos, Ronaldo ha recuperado su puesto de titular bajo Roberto Martínez y parece imparable en la vanguardia del ataque portugués, especialmente porque ha marcado 28 goles con el Al-Nassr esta temporada mientras ganaba el título de campeón de la liga saudita.

Cristiano Ronaldo, capitán del club saudita Al-Nassr, durante el partido contra el Al Ahli, en Hong Kong, el 23 de agosto de 2025.

Guillermo Ochoa, potencia 6

Si Ronaldo y Messi acaparan el protagonismo, un tercer jugador debería alcanzar el récord de seis apariciones en un Mundial: el portero mexicano Guillermo Ochoa, que tendrá 41 años el 13 de julio. Con sus 152 selecciones, aportará su experiencia al grupo mexicano, aunque ya no es titular.

Famoso por su solidez en la línea gracias a sus paradas de reflejos relámpago, Ochoa se hizo famoso durante el Mundial 2014 en Brasil, donde protagonizó un partido extraordinario contra el país anfitrión en la fase de grupos (0-0). En 2018, reforzó aún más su leyenda con una nueva obra poderosa contra Alemania, que perdió contra México (1-0).

El natural de Guadalajara, que lleva la camiseta de "El Tri" desde 2005, juega desde el inicio de la temporada en el club chipriota AEL Limassol, tras haber jugado en Ajaccio y Salernitana.

El golero mexicano Guillermo Ochoa, durante el partido de su selección contra Brasil por octavos de final del Mundial, en Samara, el 2 de julio de 2018.

Neymar, la coronación como redención

Otra estrella mundial del fútbol cerca del ocaso de su carrera, Neymar regresó a la selección brasileña en el último momento al ser convocado por primera vez desde octubre de 2023. Cargado de numerosas lesiones desde entonces, el futbolista ha ido encontrando poco a poco minutos de juego en el Santos, desempeñando un papel clave para que el club se mantuviera en primera división la temporada pasada.

La decisión de Carlo Ancelotti de llamar al máximo goleador histórico de la Seleção (79 goles, dos más que Pelé) fue celebrada por muchos aficionados, que gritaron como si Brasil hubiera marcado un gol en el momento en que se anunció la lista.

Eterno tema de debate, el "Ney" siempre ha brillado en el Mundial, a pesar del fracaso de Seleção en las semifinales de 2014. Con 34 años, el brasileño sabe que esta puede ser su última oportunidad para llevar a su país a su sexta estrella, que lo espera desde 2002.

Después de años sin vestir la camiseta de Brasil, Neymar ha sido convocado por Carlo Ancelotti para formar parte de la selección brasileña en el Mundial 2026.

Sadio Mané, la última batalla del viejo león

Es seguro: Sadio Mané colgará para siempre su camiseta de Los Leones de la Teranga. Sus compañeros han intentado convencerlo de quedarse, pero la estrella senegalesa cree que es hora de marcharse y dejar que la nueva generación tome el relevo.

Con Sadio en la punta de lanza, Senegal finalmente ha roto su techo de cristal. Tres finales de la CAN, una perdida, una ganada y una que se decidirá ante el Tribunal de Arbitraje del Deporte a pesar de su victoria en el terreno.

En el Mundial también, Senegal ha dado un paso adelante. El país de África Occidental se ha clasificado durante tres periodos consecutivos. Pero Sadio debe superar sus frustraciones. La edición 2018 terminó con una eliminación en la fase de grupos tras un empate perfecto en el número de tarjetas amarillas, y en 2022 tuvo que retirarse tras clasificar a su equipo… ¿Qué tiene preparado Estados Unidos para un Sadio Mané de 34 años en pleno dominio de sus habilidades?

El delantero senegalés Sadio Mané fue elegido mejor jugador de la Copa Africana de Naciones 2025 celebrada en Marruecos.

Mohamed Salah, el final del reinado del faraón

Reina del fútbol africano con siete títulos, Egipto lucha por extender su dominio en el escenario mundial (solo una ronda de octavos de final desde 1934 en cuatro participaciones). Rey del fútbol europeo con el Liverpool, Mohamed Salah está teniendo dificultades para prolongar su etapa con los Faraones.

Con 33 años, Mohamed Salah juega una de sus últimas grandes competiciones con Egipto, y por tanto una de sus últimas oportunidades para hacer historia con su selección nacional.

El delantero egipcio Mohamed Salah, en el partido de fútbol de la Copa Africana de Naciones entre Egipto y Sudáfrica, disputado en el estadio Adrar de Agadir el 26 de diciembre de 2025.

Kevin de Bruyne o el fin de la generación dorada belga

Eden Hazard, Thibaut Courtois, Romelu Lukaku, Yannick Carrasco, Axel Witsel, Jan Vertonghen… La generación dorada de los Diablos Rojos ha llevado la esperanza de que todo un país conquiste finalmente su primer título de fútbol.

Por desgracia, han llegado a la cima sin conquistarla, fallando en las semifinales del Mundial 2018 y de la Liga de Naciones 2021 contra Francia, y siendo ferozmente ridiculizados como los campeones mundiales de partidos amistosos.

En esta generación dorada, Kevin de Bruyne ha sido un líder discreto. Su calidad de pase, su visión del juego y su experiencia en los grandes partidos le convierten en el líder técnico del equipo. Incluso con 34 años, sigue siendo capaz de cambiar el rumbo de un partido por sí mismo. Con este último Mundial, la generación dorada quiere encargarse correctamente de su salida, cuatro años después del desastre catarí.

El belga Kevin De Bruyne durante el partido del Grupo E entre Ucrania y Bélgica en la Eurocopa 2024, celebrada en Stuttgart (Alemania), el miércoles 26 de junio de 2024.

Luka Modrić, la última del Balón de Oro 2018

Desde su primer Mundial en 2006, Luka Modrić ha logrado llevar a Croacia a la cima. Dos décadas con la camiseta de Vatreni que han visto al equipo subir al podio dos veces, en 2018 y 2022.

Mejor jugador de la competición en 2018 y Balón de Oro después, Luka Modrić es el prototipo perfecto del centro de campo moderno. En los últimos años, ha añadido a sus cualidades como jugador las de líder, elevando gradualmente a la nueva generación. Con 40 años, aspirará nada menos que su tercera medalla consecutiva.

El centrocampista croata del Real Madrid, Luka Modrić, durante el partido de Liga contra el Villarreal, en Valdebebas, el 16 de julio de 2020.

Manuel Neuer, regreso sorpresa a las filas de la Mannschaft

Dos años después de anunciar su retirada internacional al final de la Eurocopa 2024, Manuel Neuer regresa como el portero número 1 de Alemania este verano. Campeón del mundo en 2014 en la cima de su carrera, Manuel Neuer se prepara para disputar su quinta final de Mundial a los 40 años.

"Todo el mundo conoce el aura de 'Manu', las cualidades que tiene y lo que aporta al equipo. Ayudará al equipo", explicó el entrenador Julian Nagelsmann en la rueda de prensa. "Porque 'Manu' ha vuelto a mostrar un nivel de rendimiento muy constante esta temporada, y simplemente porque es Manuel Neuer", recalcó.

El portero y capitán de Alemania, Manuel Neuer, durante el partido contra Suiza en la Liga de Naciones, el 13 de octubre de 2020 en Colonia.

¿Qué espera a estos dioses del fútbol en su último Mundial? Quedan muy pocos días para descubrirlo…

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