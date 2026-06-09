La Sagrada Familia es mucho más que una iglesia en construcción; es un proyecto lleno de detalles simbólicos y decisiones sorprendentes que siguen llamando la atención más de un siglo después. Una de las primeras cosas que desconciertan al visitarla es su interior, que parece más un bosque que un edificio. Gaudí evitó casi por completo las líneas rectas: las columnas se ramifican como troncos, las formas son orgánicas y todo el espacio da la sensación de estar en movimiento. Él mismo defendía esa idea con una frase muy citada: "la línea recta es del hombre, mientras que la curva pertenece a Dios."

La historia de su creador también forma parte del misterio del templo. A partir de 1914, Antoni Gaudí dejó otros encargos para dedicarse por completo a la Sagrada Familia. Vivía prácticamente en la obra, supervisando cada detalle. En 1926, fue atropellado por un vehículo en las calles de Barcelona. Vestía de forma muy humilde y no llevaba documentación, por lo que nadie lo reconoció y fue llevado a un hospital para personas sin recursos. Murió tres días después y fue enterrado en la cripta de la misma basílica, donde aún descansa.

Otro aspecto curioso es que Gaudí sabía perfectamente que nunca vería el edificio terminado. Por eso dejó numerosos planos, maquetas e indicaciones para que la obra pudiera continuar en el futuro. Sin embargo, no todo quedó completamente definido: su idea era la de una construcción “viva”, capaz de evolucionar con el tiempo. Parte de ese material se perdió durante la Guerra Civil española, cuando el taller fue incendiado en 1936, lo que obligó a reinterpretar muchas de sus ideas.

También sorprende su forma de financiación. A diferencia de muchos grandes monumentos, la Sagrada Familia no ha dependido de dinero público ni de instituciones europeas. Su construcción se sostiene únicamente gracias a las entradas de los visitantes y a donaciones privadas. Solo en 2025, la basílica recibió cerca de cinco millones de personas, lo que la convierte en uno de los monumentos más visitados del mundo.

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Por último, su escala final también está llena de simbolismo. Cuando esté terminada, alcanzará los 172,5 metros de altura, lo que la convertirá en la iglesia más alta del mundo, por encima de la catedral de Ulm en Alemania. Pero incluso ese dato tiene una intención simbólica: Gaudí quiso que la torre principal de Jesús no superara en altura a la montaña de Montjuïc, porque pensaba que ninguna obra humana debía sobrepasar la creación natural. En total, el templo contará con 18 torres dedicadas a figuras clave del cristianismo, desde los apóstoles hasta la Virgen María y Jesucristo.

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