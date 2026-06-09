"Estamos en la fase final de lo que será un acuerdo muy, muy bueno", dijo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a los periodistas este martes. Este añadió que el plan podría estar finalizado en "dos o tres días".

Las declaraciones de Trump llegan un día después del cese de las hostilidades entre Irán e Israel, que pusieron fin a una frágil tregua vigente desde el 8 de abril.

La república islámica lanzó misiles el domingo contra territorio israelí debido a los continuos bombardeos de Israel en Líbano contra el grupo proiraní Hezbolá. Tel Aviv, que interceptó los ataques iraníes, respondió con bombardeos contra varias ciudades iraníes, entre ellas Teherán, y objetivos militares.

Pulso en la mesa de negociaciones

Trump, quien busca una salida al impopular conflicto al acercarse las elecciones de medio mandato, reclamó el fin de la nueva oleada de ataques entre Irán e Israel. Irán anunció el cese de las hostilidades contra Israel y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró que el fuego en su frente "está controlado". Aun así, el ministro de Defensa, Israel Katz, insistió en que la campaña en Líbano continuará de igual modo.

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Ignacio Álvarez-Ossorio, catedrático de estudios árabes en la Universidad Complutense de Madrid, afirma que el fin del conflicto por pate de Irán pasa por la paz en toda la región, incluyendo Líbano. "Estamos ante un pulso entre el régimen iraní y Netanyahu; Irán quiere aprovechar el cierre del estrecho de Ormuz para que detenga la campaña en Líbano contra el grupo Hezbolá".

El experto insiste en que es necesario ser cuidadoso a la hora de definir como "acuerdo de paz" las propuestas de EE. UU. "Por el momento, lo que ha ofrecido el gobierno estadounidense e israelí no convence a Hezbolá, ya que no contempla ni el cese de las hostilidades ni una retirada completa del territorio libanés".

Irán desconfía de las garantías de EE. UU. e Israel

Además, Irán también desconfía de las garantías de paz que EE. UU. e Israel ofrecen. Por un lado, están las intenciones de Trump, que responden a la presión de las elecciones de medio mandato que tendrán lugar en seis meses.

"La prioridad de Trump es simplemente reabrir el estrecho de Ormuz y aliviar la presión sobre la inflación y la economía que está perjudicando al voto republicano", explica el catedrático de estudios árabes en la Universidad Complutense de Madrid.

La semana pasada, la Cámara Baja de Estados Unidos, de mayoría republicana, aprobó una resolución de poderes de guerra que exige al presidente a poner fin con la guerra contra el régimen iraní. Aunque el proceso aún tiene que ser aprobado por el Senado, supone un severo toque de atención y evidencia la impopularidad del conflicto tanto en el bando demócrata como el republicano.

Por otro lado, Teheran teme que un posible acuerdo con la Casa Blanca suponga un punto y aparte y no un punto y final. Irán busca garantías internacionales de que Israel y EE. UU. no aprovechen un periodo de tranquilidad para "rearmarse" y vuelvan a repertirse estos ataques en Oriente Medio contra el regimen ayatolá o Hezbolá.

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