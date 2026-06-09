Con nuestra enviada especial a Nanyuki, Albane Thirouard

En Kenia, este martes estallaron nuevas manifestaciones contra un proyecto de centro de cuarentena para ciudadanos estadounidenses afectados por el virus del ébola. Se instalará en una base aérea cerca de Nanyuki, a unos 200 kilómetros de la capital, Nairobi. Este proyecto se enfrenta a una fuerte oposición, a pesar de que Kenia no ha registrado hasta la fecha ningún caso del virus.

Ya la semana pasada, varios cientos de manifestantes salieron a las calles y dos personas perdieron la vida.

Manifestantes con ataúdes falsos

Este 9 de junio, la situación también es muy tensa en Nanyuki. A primera hora de la mañana, la policía se desplegó en gran número en las calles del centro de la ciudad. Varios cientos de personas intentaron manifestarse, pero fueron dispersadas en varias ocasiones con gases lacrimógenos. Se escucharon disparos y la agencia AFP informó de un hombre tendido e inmóvil tras recibir un disparo en la cabeza. La Cruz Roja informó que otra persona resultó herida por el impacto de un bote de gas lacrimógeno.

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Se detuvo a decenas de personas, algunas de ellas por parte de policías armados vestidos de civil.

Los manifestantes corearon consignas en contra del proyecto del centro de cuarentena. Algunos llegaron con ataúdes falsos, otros con trajes de protección médica.

Se trata principalmente de habitantes de Nanyuki preocupados de que el virus llegue cerca de sus hogares, por su salud y la de sus familias, pero también por las consecuencias que tendría un centro de este tipo para la economía de la ciudad, que es muy turística y se encuentra al pie del monte Kenia.

La base aérea se encuentra en las afueras de la ciudad, bajo estrictas medidas de seguridad.

El proyecto está suspendido por la justicia keniana desde el 28 de mayo. Sin embargo, según la agencia de noticias Reuters, ya han llegado al lugar aviones militares estadounidenses que transportaban material y personal.

Las autoridades kenianas también están multiplicando sus declaraciones para convencer. El ministro de Salud afirmó que el centro podría acoger a pacientes kenianos. Pero eso no basta para convencer. "No aceptaremos el virus del ébola en nuestro país", repitieron a RFI varios manifestantes esta mañana.

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