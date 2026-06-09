El torneo de béisbol de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 reunirá a ocho selecciones nacionales con amplio recorrido internacional, en una competición que promete un elevado nivel competitivo gracias al equilibrio que ha mostrado la disciplina en los últimos años.

República Dominicana, en calidad de país anfitrión, compartirá el cuadro de participantes con Puerto Rico, México, Panamá, Cuba, Colombia, Nicaragua y Curazao. Los seis primeros obtuvieron su clasificación por su posición en el ranking continental de la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC), mientras que Nicaragua aseguró su boleto al conquistar los Juegos Centroamericanos de Guatemala y Curazao ganó el derecho de participar tras imponerse en la Copa del Caribe de 2025.

El Estadio Quisqueya será la sede principal del torneo

El venezolano Oscar Eduardo Izaguirre, director ejecutivo de la Confederación Panamericana de Béisbol (Copabe), explicó que el campeonato está programado para disputarse del 31 de julio al 7 de agosto y que la sede principal será el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

Cada selección contará con una nómina de 24 jugadores y un cuerpo técnico integrado por entre cuatro y siete entrenadores, dependiendo de las necesidades de cada delegación.

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Inicialmente, el formato previsto contempla una ronda de todos contra todos, con los dos primeros clasificados disputando la medalla de oro y plata, mientras que el tercer y cuarto lugar jugarían por el bronce.

Organización contempla alternativas para el formato de competencia

Izaguirre indicó que el sistema de todos contra todos requeriría la celebración de cuatro partidos diarios y la utilización de un segundo estadio, el cual está siendo acondicionado en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

En caso de que esa instalación no esté disponible, la organización tiene previsto un plan alternativo que dividiría a los ocho equipos en dos grupos. Los mejores clasificados avanzarían a una súper ronda para definir posteriormente los enfrentamientos por las medallas.

Según el ranking mundial masculino de la WBSC, Puerto Rico ocupa el sexto lugar, México el séptimo, Panamá el octavo, República Dominicana el undécimo y Cuba el duodécimo, lo que anticipa una competencia de alto nivel durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, que se celebrarán del 24 de julio al 8 de agosto.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más