Más de 10,500 prospectos en 20 años. Ese es el balance que el Banco BHD y la Major League Baseball (MLB) pusieron sobre la mesa este martes al recibir a la nueva generación de jóvenes dominicanos firmados por las academias de béisbol de las Grandes Ligas en el país. El acto de bienvenida, celebrado en el Distrito Nacional, marcó un nuevo capítulo de una alianza que va más allá del patrocinio deportivo: su eje es la educación financiera, las habilidades sociales y la preparación para la vida fuera del diamante.

Una alianza que apuesta por el pelotero completo

El programa conjunto BHD-MLB parte de una premisa que el béisbol dominicano ha tardado décadas en asumir con seriedad: firmar un contrato con una academia no garantiza una carrera en Grandes Ligas, pero sí puede ser el punto de partida para construir un futuro sólido. De los miles de prospectos que cada año se incorporan al sistema, solo una fracción llega a debutar en el béisbol profesional estadounidense.

Ángela Samper, vicepresidenta ejecutiva de Banca Retail y Negocios Digitales del BHD, fue directa al respecto durante su intervención: "Nuestra visión siempre ha sido clara: brindarles herramientas para la vida, más allá del terreno de juego". La ejecutiva destacó que el acompañamiento incluye educación financiera, habilidades sociales, valores y toma de decisiones, áreas donde históricamente los prospectos dominicanos han enfrentado vulnerabilidades al momento de manejar sus primeras bonificaciones.

Henry González, director sénior de Operaciones Internacionales de Béisbol de la MLB, enmarcó el encuentro en términos más amplios: "Cada uno de ustedes representa una historia de esfuerzo, de familia y de comunidades e instituciones que han apostado por su talento". González agradeció al BHD por un acompañamiento que, según describió, apunta a formar "no solo un gran atleta, sino un gran ciudadano".

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El testimonio desde adentro

El acto contó con la presencia del expelotero de Grandes Ligas Wellington Castillo, quien se dirigió a los jóvenes prospectos con un mensaje centrado en la disciplina y la preparación como pilares del éxito. La figura de un exjugador que transitó por el sistema de academias y llegó a la MLB añade credibilidad al mensaje institucional: el camino es largo y requiere más que talento físico.

Prospectos dominicanos de la Major League Baseball (MLB) participan en el encuentro de bienvenida organizado por el Banco BHD y la MLB, como parte del programa de formación integral que en dos décadas ha impactado a más de 10,500 jóvenes peloteros en República Dominicana. | Foto: Banco BHD

Béisbol y finanzas: una deuda histórica

La República Dominicana es el principal exportador de talento beisbolístico del mundo fuera de Estados Unidos. Sin embargo, las historias de prospectos que dilapidaron sus bonificaciones o quedaron en situación de vulnerabilidad económica al no llegar a las mayores son parte del registro cotidiano del deporte nacional. Iniciativas como la de BHD y MLB responden, con dos décadas de recorrido, a esa brecha estructural entre el talento en el campo y la preparación para gestionar una carrera y un patrimonio.

Con la incorporación de la nueva camada de firmados en 2026, el programa suma un nuevo grupo al que buscará acompañar desde el inicio de su proceso de desarrollo, en un momento en que el escrutinio sobre las condiciones de los prospectos dominicanos en el sistema de academias sigue siendo un tema de debate en el béisbol internacional.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más