Getty Images Omar Artan ha sido árbitro oficial de la FIFA desde 2018.

Omar Artan estaba designado a ser el primer árbitro de Somalia en conducir un partido de Copa Mundial, pero fue sacado de la lista oficial de réferis para este torneo mundialista de fútbol de 2026 cuando se le negó la entrada a Estados Unidos.

Artan, nombrado árbitro del año 2025 de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), fue impedido de entrar el país en el Aeropuerto Internacional de Miami y actualmente se encuentra en Turquía.

Las autoridades migratorias de EE.UU. no dieron razones para la repatriación de Artan, pero Somalia es uno de varios países en una lista de prohibición de viaje introducida por el gobierno del presidente Donald Trump.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Tras conversar con las autoridades estadounidenses, el organismo rector mundial FIFA comunicó que el destacado árbitro no participará en el torneo.

"La FIFA puede confirmar que el juez de partido Omar Abdulkadir Artan no podrá entrenar ni arbitrar en la Copa Mundial de la FIFA 2026 después de que se le negara la entrada de Estados Unidos", dijo un comunicado.

"La FIFA no está vinculada a los procesos migratorios del país anfitrión, incluyendo la adjudicación de visas, y ha sido informada por las autoridades que el estatus del señor Artan con se cambiará en este momento".

"De acuerdo con eventos anteriores de la FIFA, un gobierno anfitrión determina en última instancia quién recibe el visado y quién es admitido en su país".

El jefe internacional de árbitros Pierluigi Collina creó un centro de entrenamiento para los 52 réferis y 88 asistentes, en Miami.

Todos los jueces de campo deben permanecer en esa base en Florida para su capacitación, preparación y por seguridad.

Un funcionario de la embajada somalí en Nairobi informó a la BBC que a Artan se le había emitido un pasaporte diplomático para facilitarle el viaje después de haber tenido anteriormente dificultades con la visa.

En declaraciones con la agencia noticiosa Reuters, Artan afirmó que, a pesar de las circunstancias, su estado de ánimo era positivo y estaba enfocado en su próximo desafío.

"Quisiera agradecer a la FIFA y a la CAF por su apoyo y me comprometo a mantener mis niveles de arbitraje altos mientras me concentro en el futuro", expresó.

"Quiero agradecer a la familia del fútbol por sus mensajes y les deseo a mis colegas los mejores éxitos durante la Copa Mundial y espero con entusiasmo poder unirme a ellos otra vez en competencias futuras".

La Federación Somalí de Fútbol (SFF) ha contactado a la FIFA solicitando una clarificación urgente.

En conversación con el Servicio Mundial de la BBC, Andrew Giuliani, que encabeza la Fuerza Especial de Trabajo en la Copa Mundial de la Casa Blanca, manifestó: "Mientras que no puedo ahondar en la información derogatoria al respecto, puedo decirles que la decisión tomada por la aduana y la patrulla fronteriza fue la correcta y la apoyo".

Getty Images La comunidad somalí en EE.UU. ha estado en la mira de las políticas antiinmigrantes del presidente Trump.

Presión contra la comunidad somalí

Desde el inicio de su segundo mandato, el presidente Trump ha declarado abiertamente que no quiere inmigrantes somalíes en EE.UU., expresando a los periodistas que deberían "regresar al lugar de donde vinieron" y que "hay razón por la que su país no es bueno".

Los comentarios se anticiparon a un amplio operativo de deportación iniciado en enero de 2026 por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en Minneapolis, Minnesota, ciudad con una numerosa comunidad somalí.

Omar Artan, un juez oficial en los campeonatos de las ligas de fútbol nacional somalí, fue incorporado como árbitro de la FIFA en 2018.

En 2023 condujo partidos en la Copa Africana de Naciones y en 2025 fue nombrado el mejor árbitro africano del año.

Funcionarios somalíes instaron a la comunidad futbolística mundial a manifestar su apoyo por el destacado árbitro.

"Omar Artan es uno de los referís más respetados y merece el apoyo de toda la comunidad futbolística", señaló Ciise Aden Abshir, un alto asesor del Ministerio de Juventud y Deportes de Somalia, citado por la agencia noticiosa AFP.

"Negarle la entrada a EE.UU. y vetarlo de arbitrar los partidos programados no solo lo perjudica personalmente sino socava el compromiso del fútbol de imparcialidad, mérito y el espíritu de juego limpio", agregó.

La Copa Mundial 2026, con sedes en México, Canadá y Estados Unidos, tomará lugar entre el 11 de junio al 19 de julio.

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

BBC News Mundo La British Broadcasting Corporation (Corporación Británica de Radiodifusión) es el servicio público de radio, televisión e internet de Reino Unido, con más de nueve décadas de trayectoria. Es independiente de controles comerciales y/o políticos y opera bajo un estatuto real que garantiza dicha independencia. La BBC cuenta con una red de más de 250 corresponsales en territorio británico y más de 100 ciudades capitales de todo el mundo. Ver más