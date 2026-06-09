El extoletero dominicano Tony Batista aseguró que una de las mayores satisfacciones de su carrera deportiva fue conquistar la medalla de oro con la selección nacional en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Mayagüez 2010, una experiencia que describió como un honor por representar al país más allá de cualquier recompensa económica.

Durante el recorrido de la antorcha de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 por la provincia Valverde, el exjugador manifestó que vestir el uniforme de República Dominicana y contribuir a ese título sigue siendo uno de los recuerdos más especiales de su trayectoria.

“Muchas veces participé en Series del Caribe, Clásicos y juegos de exhibición, viví grandes momentos en las Grandes Ligas, pero tenía esa pena de que no había jugado por amor y por los colores patrios. En 2010 me llamaron y logramos la medalla de oro. Tengo esa presea como si fuera un tesoro”, expresó Batista.

La antorcha llega a Mao en medio de un ambiente de celebración

El exjonronero acompañó el recorrido de la llama de los valores Wiche García Saleta vestido con el uniforme nacional y compartió con cientos de ciudadanos que se dieron cita para recibir la antorcha en Mao.

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Batista estuvo acompañado por el alcalde Yohendy Jiménez Bonilla y la gobernadora provincial Marta Collado, quienes participaron en las actividades organizadas como parte del recorrido previo a Santo Domingo 2026.

El exintegrante de las Águilas Cibaeñas y de organizaciones de las Grandes Ligas como Orioles de Baltimore, Azulejos de Toronto y Atléticos de Oakland destacó que actualmente disfruta de una vida tranquila junto a su familia en Mao y agradeció poder seguir vinculado al deporte y a su comunidad.

Laguna Salada y Esperanza también reciben la llama de los valores

La antorcha continuó su recorrido por los municipios de Laguna Salada y Esperanza, donde fue recibida por autoridades municipales, dirigentes deportivos y cientos de jóvenes.

En Laguna Salada, el alcalde Damián Rodríguez destacó el trabajo que realiza la comunidad en favor de la juventud y el deporte, mientras que en Esperanza el alcalde Freddy Rodríguez valoró la importancia de que la demarcación forme parte de las actividades de promoción de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe se celebrarán del 24 de julio al 8 de agosto con la participación de más de 7,000 atletas de 37 países, consolidándose como uno de los eventos deportivos más importantes que ha organizado la República Dominicana.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más