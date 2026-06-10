El estelar jardinero venezolano Ronald Acuña Jr. encendió las alarmas en los Bravos de Atlanta al abandonar el partido del martes por la noche frente a los Medias Blancas de Chicago tras sufrir una lesión en el isquiotibial izquierdo mientras corría hacia la primera base.

La acción ocurrió en la parte alta de la cuarta entrada, cuando Acuña conectó un rodado al antesalista Miguel Vargas y, en plena carrera, sintió molestias en la parte posterior de la pierna izquierda. El jugador continuó unos pasos con evidente dificultad antes de dirigirse lentamente al dugout, donde golpeó su casco en señal de frustración.

Posteriormente, los Bravos informaron que el venezolano salió del encuentro debido a una contractura en el isquiotibial izquierdo, aunque hasta el momento no se ha determinado la gravedad de la lesión.

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Eli White ingresó en sustitución de Acuña en el jardín derecho para el resto del compromiso.

La situación genera preocupación en Atlanta debido al historial reciente de lesiones del ex Jugador Más Valioso de la Liga Nacional. En 2021 sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y en 2024 volvió a perderse gran parte de la temporada tras romperse el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Además, a principios de esta campaña estuvo en la lista de lesionados por una distensión de grado 1 en el mismo isquiotibial izquierdo.

Acuña había sido una pieza clave en el gran momento de los Bravos, que llegaron al encuentro con marca de 45-21, registrando una línea ofensiva de .251 de promedio, .373 de porcentaje de embasarse, .421 de slugging y un OPS de .794.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más