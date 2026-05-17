Redes reaccionan tras revelarse que Esmeralda Moronta rechazó ir a una casa de acogida

Luego de que se diera a conocer que Esmeralda Moronta habría rechazado ser trasladada a una casa de acogida, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar, generando un amplio debate sobre el sistema de protección a víctimas de violencia de género en República Dominicana.

Gran parte de los comentarios se centraron en cuestionar la redacción del documento divulgado por las autoridades, debido a que, según usuarios, en uno de los párrafos se coloca al supuesto agresor como “víctima”.

Entre las reacciones, varias personas calificaron el documento como “mal redactado” y señalaron que el error genera dudas sobre la manera en que se manejó el caso.

Otros comentarios criticaron el funcionamiento del sistema de justicia y de las casas de acogida, argumentando que muchas mujeres no aceptan ser trasladadas porque tendrían que abandonar su hogar, trabajo, hijos y estabilidad económica mientras el agresor permanece en libertad.

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“¿Es justo que si yo soy violentada por mi pareja, sea yo quien tenga que esconderme mientras él está libre?”, cuestionó una usuaria.

Asimismo, otras personas expresaron que las responsabilidades familiares y económicas influyen en la decisión de no acudir a una casa de acogida, insistiendo en que “el que debería estar encerrado es el agresor”.

También hubo críticas dirigidas a las autoridades y al sistema de protección de víctimas.

“El sistema no funciona, la violencia es real y la estadística sigue subiendo”, escribió una internauta, mientras otros aseguraron que las medidas actuales terminan afectando más a la víctima que al victimario.

“Esconden a la mujer como si ella fuera la del problema”, expresó otro comentario difundido en redes sociales.

¿Por qué Esmeralda no fue a una casa de acogida? Las barreras que el Estado no ha podido derribar

La muerte de Esmeralda Moronta a manos de su pareja o expareja, se suma a una lista que ya acumula 32 feminicidios en lo que va de 2026, según confirmó la ministra de la Mujer, Gloria Reyes, el 15 de mayo.

Pero lo que más duele en este caso no es solo el crimen: es que, según trascendió, Esmeralda habría rechazado ir a una casa de acogida antes de ser asesinada.

La pregunta que se instala es incómoda: ¿por qué una mujer en peligro de muerte diría que no a un refugio?, es una interrogante que ya no tendrá respuesta, y es demasiado tarde para saberla.

¿Quién era Esmeralda Moronta?

Esmeralda Moronta era madre, emprendedora, repostera, creadora de Estilo Pastelero y una mujer que había convertido la repostería en una forma de expresión, trabajo y sustento.

Su vida fue truncada este miércoles en el sector Alma Rosa I, en Santo Domingo Este, donde fue asesinada a tiros presuntamente por su expareja sentimental, Omar Tejeda Guzmán, de 48 años, quien luego se suicidó con la misma arma, según las informaciones preliminares ofrecidas por las autoridades. Esmeralda Moronta tenía 36 años.

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