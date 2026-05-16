¿Por qué Esmeralda no fue a una casa de acogida? Las barreras que el Estado no ha podido derribar

El nombre de Esmeralda Moronta volvió a sacudir a la República Dominicana esta semana. Su muerte, a manos de su pareja o expareja, se suma a una lista que ya acumula 32 feminicidios en lo que va de 2026, según confirmó la ministra de la Mujer, Gloria Reyes, el 15 de mayo.

Pero lo que más duele en este caso no es solo el crimen: es que, según trascendió, Esmeralda habría rechazado ir a una casa de acogida antes de ser asesinada.

La pregunta que se instala es incómoda: ¿por qué una mujer en peligro de muerte diría que no a un refugio?, es una interrogante que ya no tendrá respuesta, y es demasiado tarde para saberla.

Lo que dijo la ministra Gloria Reyes

La titular del Ministerio de la Mujer reconoció públicamente el caso de Esmeralda Moronta al tiempo que defendió la labor del Estado.

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"Las cifras de fallecidos son más duras, pero no estamos viendo las mujeres que también se salvan", sostuvo Reyes, quien citó que en 2022 el Poder Judicial recibió 73,000 denuncias canalizadas desde el Ministerio Público como evidencia de que los protocolos de intervención sí funcionan.

Gloria Reyes.

El gobierno de Abinader, por su parte, reportó en su rendición de cuentas de febrero de 2026 que durante 2025 el Estado brindó casi 100,000 atenciones a mujeres víctimas de violencia: más de 67,000 asesorías legales y 24,000 asistencias psicológicas. Las Casas de Acogida recibieron 1,210 mujeres y niños ese mismo año.

El presidente Luis Abinader durante el anuncio de medidas fiscales y económicas ante guerra en Ucrania.

Sin embargo, los números no alcanzan para explicar por qué Esmeralda no estuvo entre ellas.

"Esmeralda buscó ayuda": el señalamiento de Fondeur

La ginecóloga y activista Lilliam Fondeur fue directa al hablar del caso. Según sus declaraciones recogidas por Noticias SIN, Esmeralda sí buscó ayuda, lo que convierte su muerte en una falla del sistema, no solo en una tragedia personal.

Fondeur reclamó políticas públicas más robustas, educación preventiva desde la infancia y la aprobación de la pendiente Ley Mirabal, que lleva años sin avanzar en el Congreso.

Hay que replantear la educación emocional masculina en este país, afirmó Fondeur, apuntando a un problema estructural que ninguna casa de acogida, por sí sola, puede resolver.

El sistema existe, pero tiene grietas

La República Dominicana cuenta hoy con una red de Casas de Acogida bajo la responsabilidad del Ministerio de la Mujer, que funcionan de forma confidencial, gratuita y las 24 horas, con servicios de refugio, alimentación, salud, asistencia legal y psicológica, y espacios educativos para los hijos. En 2021, el presidente Abinader inauguró 12 nuevas casas con una inversión de RD$200 millones.

Pero especialistas en violencia de género identifican un conjunto de barreras que explican por qué muchas mujeres, aun en riesgo extremo, no llegan a esos refugios:

1. El miedo a perder lo que tienen

Ir a una casa de acogida implica, en la práctica, abandonar el hogar, el trabajo, la rutina y, en muchos casos, la red de apoyo familiar. Para mujeres con dependencia económica del agresor, ese salto al vacío puede parecer más aterrador que quedarse.

2. Los hijos como ancla

Las casas de acogida admiten hijos menores de 14 años, pero las mujeres con hijos adolescentes o adultos enfrentan la disyuntiva de separarse de ellos. El vínculo materno es, paradójicamente, uno de los factores que más retiene a las víctimas en situaciones de peligro.

3. El estigma social

En comunidades pequeñas o entornos conservadores, ir a un refugio puede ser vivido como una derrota pública, una ruptura familiar o incluso una traición a la pareja. La presión del entorno —familia, iglesia, vecindad— opera como un muro invisible.

4. La desconfianza institucional

Según el boletín del Ministerio Público del primer trimestre de 2026, solo 3 de los 22 feminicidios registrados en ese período contaban con denuncias previas. Eso significa que la mayoría de las víctimas no acudió al sistema antes de morir. La desconfianza en que el Estado pueda protegerlas de verdad es un factor documentado.

5. La geografía del peligro

Las casas de acogida no cubren de manera uniforme todo el territorio nacional. En zonas rurales o municipios alejados, llegar a un refugio puede requerir recursos de transporte, tiempo y exposición que muchas mujeres no tienen.

6. El ciclo de la violencia

La psicología del trauma explica que las víctimas de violencia de pareja atraviesan ciclos de esperanza y reconciliación que dificultan la toma de decisiones definitivas. No es falta de valentía: es el efecto documentado del abuso prolongado sobre la capacidad de actuar.

El Congreso también tiene una deuda

Legisladores dominicanos sostuvieron esta semana una asamblea de seguimiento a la Reforma Integral "Déjala Ir", que busca abordar los feminicidios con un enfoque preventivo, predictivo y protector.

Los congresistas señalaron que más de 26 mujeres y niños han perdido la vida en lo que va del año y pidieron declarar los feminicidios como emergencia nacional.

La Ley Mirabal, que llevaría el nombre de las hermanas dominicanas símbolo de la resistencia, sigue sin aprobarse.

El número existe, pero no alcanza

El 212 es la línea de emergencia del Ministerio de la Mujer. Las casas de acogida existen. Pero el caso de Esmeralda Moronta demuestra que un sistema de protección no se mide solo por su existencia, sino por su capacidad real de llegar a las mujeres que más lo necesitan, en el momento en que más lo necesitan.

Mientras eso no cambie, el número de víctimas seguirá creciendo. Y seguiremos preguntándonos por qué no fueron al refugio.

Si estás en riesgo o conocés a alguien que lo esté, llamá al *212, la línea de emergencia del Ministerio de la Mujer de la República Dominicana. Es gratuita, confidencial y disponible las 24 horas.

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