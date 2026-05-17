El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para este domingo los efectos de una vaguada continuarán generando condiciones favorables para la ocurrencia de aguaceros dispersos, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en distintas provincias del territorio nacional.

De acuerdo con el informe meteorológico, desde horas de la mañana se estarán presentando incrementos nubosos acompañados de aguaceros dispersos y tronadas sobre localidades de las regiones sureste y suroeste.

Mientras que, después del mediodía, las precipitaciones se intensificarán, registrándose aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento aisladas en comunidades del noreste, sureste, suroeste, la Cordillera Central y la zona fronteriza.

Gran Santo Domingo

Para el Gran Santo Domingo se prevén un ambiente de medio nublado a nublado con aguaceros aislados y tronadas que podrían extenderse hasta las primeras horas de la noche.

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Pronóstico por zonas

Distrito Nacional: medio nublado en ocasiones con chubascos aislados y pasajeros. Ambiente caluroso.

medio nublado en ocasiones con chubascos aislados y pasajeros. Ambiente caluroso. Santo Domingo Norte: medio nublado en ocasiones con chubascos aislados y pasajeros. Ambiente caluroso.

medio nublado en ocasiones con chubascos aislados y pasajeros. Ambiente caluroso. Santo Domingo Este: ligeros aumentos nubosos en ocasiones con chubascos pasajeros. Ambiente caluroso.

ligeros aumentos nubosos en ocasiones con chubascos pasajeros. Ambiente caluroso. Santo Domingo Oeste: medio nublado en ocasiones con chubascos pasajeros. Ambiente caluroso.

Temperaturas

Mínimas entre 23 °C y 25 °C.

Máximas entre 31 °C y 33 °C.

Pronóstico para este lunes

Para este lunes, la vaguada permanecerá generando un ambiente lluvioso sobre el país, por lo que se prevén nublados con aguaceros fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, así como posibles granizadas hacia las regiones noreste, Valle del Cibao, Cordillera Central, suroeste y la zona fronteriza.

Cómo es el clima en República Dominicana?

El clima en República Dominicana continuará influenciado por un sistema de alta presión, manteniendo un ambiente mayormente estable y caluroso en gran parte del territorio nacional.

En términos generales:

Temperaturas entre 23 °C y 33 °C.

Ambiente caluroso durante el día.

Chubascos pasajeros en varias provincias.

Nubosidad dispersa en gran parte del país.

Sensación térmica elevada por el viento cálido del este/sureste.

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