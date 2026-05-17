- El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para este domingo los efectos de una vaguada continuarán generando condiciones favorables para la ocurrencia de aguaceros dispersos, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en distintas provincias del territorio nacional.
De acuerdo con el informe meteorológico, desde horas de la mañana se estarán presentando incrementos nubosos acompañados de aguaceros dispersos y tronadas sobre localidades de las regiones sureste y suroeste.
Mientras que, después del mediodía, las precipitaciones se intensificarán, registrándose aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento aisladas en comunidades del noreste, sureste, suroeste, la Cordillera Central y la zona fronteriza.
Gran Santo Domingo
Para el Gran Santo Domingo se prevén un ambiente de medio nublado a nublado con aguaceros aislados y tronadas que podrían extenderse hasta las primeras horas de la noche.
Pronóstico por zonas
- Distrito Nacional: medio nublado en ocasiones con chubascos aislados y pasajeros. Ambiente caluroso.
- Santo Domingo Norte: medio nublado en ocasiones con chubascos aislados y pasajeros. Ambiente caluroso.
- Santo Domingo Este: ligeros aumentos nubosos en ocasiones con chubascos pasajeros. Ambiente caluroso.
- Santo Domingo Oeste: medio nublado en ocasiones con chubascos pasajeros. Ambiente caluroso.
Temperaturas
- Mínimas entre 23 °C y 25 °C.
- Máximas entre 31 °C y 33 °C.
Pronóstico para este lunes
Para este lunes, la vaguada permanecerá generando un ambiente lluvioso sobre el país, por lo que se prevén nublados con aguaceros fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, así como posibles granizadas hacia las regiones noreste, Valle del Cibao, Cordillera Central, suroeste y la zona fronteriza.
Cómo es el clima en República Dominicana?
El clima en República Dominicana continuará influenciado por un sistema de alta presión, manteniendo un ambiente mayormente estable y caluroso en gran parte del territorio nacional.
En términos generales:
- Temperaturas entre 23 °C y 33 °C.
- Ambiente caluroso durante el día.
- Chubascos pasajeros en varias provincias.
- Nubosidad dispersa en gran parte del país.
- Sensación térmica elevada por el viento cálido del este/sureste.
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