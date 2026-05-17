Modelo Jearmanda Ramos revela que fue víctima de violencia: “Mi agresor está preso por quitarle la vida a otra chica”

La primera finalista de Miss Universo República Dominicana 2025 aseguró que no denunció por miedo y desconfianza en las autoridades, tras recordar una experiencia de violencia de género que hoy la conecta con los recientes feminicidios ocurridos en el país.

La modelo y reina de belleza Jearmanda Ramos reveló públicamente que fue víctima de violencia de género por parte de un hombre que actualmente cumple prisión por quitarle la vida a otra mujer.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Ramos reflexionó sobre los 32 feminicidios registrados en República Dominicana durante el primer trimestre de 2026, mostrando especial consternación por el caso de Esmeralda Moronta, quien fue asesinada presuntamente por su expareja luego de haber presentado una denuncia ante las autoridades.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Hace ya algunos años, yo también fui víctima de violencia de género por parte de una persona que hace mucho tiempo estaba conociendo. Esa persona, hoy en día, está presa, pero no fue porque yo lo denuncié, fue porque él cometió un delito de quitarle la vida a otra chica, expresó Ramos en el audiovisual.

La joven aseguró que nunca interpuso una denuncia formal debido al temor y la falta de confianza en el sistema de justicia.

“No lo hice porque yo sabía que el resultado iba a ser exactamente el mismo: ignorarlo por parte de la Policía”, manifestó, agregando que incluso recibió amenazas y acoso a través de cuentas falsas creadas por el agresor.

Asimismo, afirmó que otras mujeres también habrían sido víctimas del mismo hombre y que una de ellas llegó a contactarla para iniciar acciones legales en conjunto, propuesta que rechazó por miedo a represalias.

“Después se supo que la persona tenía conocidos en la Policía que lo ayudaban a hacer ciertos trámites porque él les pagaba”, denunció.

Ramos lamentó que muchas mujeres en el país no se sientan protegidas ante situaciones de violencia y expresó sentirse identificada con el caso de Moronta.

“No la conocí, pero me identifico, como sé que muchas mujeres se reflejaron en ella. No merecía eso como tampoco merece ser un número más de una larga y extensa lista de este país”, escribió.

El caso de Esmeralda Moronta ha generado indignación nacional luego de que fuera perseguida y asesinada a tiros presuntamente por su expareja, Omar Tejeda Guzmán, quien posteriormente se suicidó con la misma arma de fuego.

Caso de Esmeralda Moronta

Esmeralda Moronta era una repostera dominicana de 36 años que fue asesinada a tiros en un hecho ocurrido recientemente en el sector Alma Rosa, en Santo Domingo Este.

Según las informaciones divulgadas, Moronta había denunciado previamente a su expareja ante la Unidad Integral de Atención a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, debido a presuntas amenazas y situaciones de violencia.

El crimen ocurrió cuando la mujer fue perseguida por su agresor hasta un colmado de la zona, donde este le disparó varias veces, causándole la muerte. El señalado agresor fue identificado como Omar Tejeda Guzmán, quien posteriormente se suicidó con la misma arma utilizada en el ataque.

Arrestan a “Keka” tras denuncia de violencia y amenazas contra una mujer

En el dia de ayer Fausto Ezequiel Valdez Cordero, conocido como “Keka”, fue denunciado públicamente por una mujer en la provincia Sánchez Ramírez, quien aseguró haber sido víctima de agresiones físicas, verbales y amenazas de muerte por parte de su pareja.

El caso tomó notoriedad en redes sociales luego de que la víctima difundiera vídeos y mensajes denunciando la presunta falta de respuesta de las autoridades ante la situación de violencia que vivía junto a sus hijos.

Tras la denuncia pública, el Ministerio de la Mujer informó que brindó protección a la mujer y a dos menores de edad, mientras que la Policía Nacional activó la búsqueda de Valdez Cordero.

Posteriormente, las autoridades confirmaron el arresto de “Keka” en Cotuí, indicando que era buscado por presunta violencia de género y amenazas contra la denunciante. El caso quedó bajo investigación y en manos del Ministerio Público para los procedimientos correspondientes.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más