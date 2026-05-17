Fundación Popular inauguró dos nuevas plantas de tratamiento de aguas residuales mediante tecnología verde en la comunidad de Las Piedras, en San José de las Matas, ampliando a 17 la red de humedales artificiales respaldados por la institución en distintas localidades del país.

La entrega de estas infraestructuras se realizó con la participación del Fondo Agua Yaque del Norte, Plan Sierra, la Agencia Francesa de Desarrollo, autoridades municipales, líderes comunitarios y ejecutivos del Grupo Popular y la Fundación Popular.

Los humedales artificiales representan una solución ambiental basada en la naturaleza para el tratamiento de aguas residuales, contribuyendo a reducir la contaminación del río Inoa y fortaleciendo las condiciones de salubridad y protección ambiental de la zona. Las nuevas obras beneficiarán de forma directa a 128 personas de la comunidad.

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Durante el acto, José Mármol, vicepresidente ejecutivo de Comunicaciones Corporativas, Reputación y Banca Responsable del Grupo Popular y vicepresidente de la Junta Directiva de la Fundación Popular, reafirmó el compromiso de la entidad con la sostenibilidad y el desarrollo comunitario.

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Para la Fundación Popular, la preservación del medioambiente es una prioridad fundamental. Honrar ese compromiso nos impulsa a apoyar proyectos concretos y sostenidos que aporten soluciones reales a los retos del cambio climático y, al mismo tiempo, mejoren la calidad de vida de las comunidades, expresó.

Mármol destacó además la importancia estratégica de la cuenca hidrográfica de Inoa, señalando que cada iniciativa enfocada en mejorar la calidad del agua y proteger los ecosistemas representa una inversión en resiliencia y bienestar para el país.

Desarrollo de los nuevos humedales

Los nuevos humedales fueron desarrollados mediante un esfuerzo conjunto entre el Fondo Agua Yaque del Norte, Plan Sierra y la Fundación Popular, con el respaldo de la Agencia Francesa de Desarrollo y la colaboración de autoridades locales y comunitarias.

En la actividad participaron también Inmaculada Adames, vicepresidenta ejecutiva de Plan Sierra; Juan Manuel Ureña, presidente del Fondo Agua Yaque del Norte; Virginie Díaz; Alfredo Reyes; y el reverendo Wilberto Adames, encargado de la bendición de la obra.

La jornada concluyó con la bendición de los humedales y un acto cultural realizado por estudiantes de la escuela Manuel Cabral.

Con esta iniciativa, la Fundación Popular continúa promoviendo proyectos enfocados en el manejo responsable de los recursos hídricos, la adaptación climática y la preservación de las principales cuencas hidrográficas del país mediante soluciones ambientales de bajo costo operativo y alto impacto comunitario.

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