El Ministerio de la Mujer aseguró este sábado que brindó protección a una mujer y dos menores de edad tras recibir amenazas de muerte por parte de su pareja, identificado como Fausto Ezequiel Valdez Cordero, alias “Keka”, en un hecho ocurrido en la provincia Sánchez Ramírez (Cotuí).

De acuerdo con la institución, la víctima, quien denunció las agresiones a través de las redes sociales y cuestionó la inacción por parte de las autoridades, ingresó a una Casa de Acogida el pasado 5 de mayo junto a los menores y permaneció allí hasta el día 11, cuando solicitó su salida voluntaria junto a su madre para trasladarse a otro lugar con familiares.

El Ministerio indicó que las autoridades mantienen activa la búsqueda de Valdez Cordero, mientras agentes de la Policía Preventiva y de la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar (DEAMVI) realizan operativos para localizarlo y proceder con su apresamiento.

La entidad aseguró que mantiene disponible para la víctima acompañamiento legal, psicológico y otros servicios de protección, como parte del seguimiento institucional al caso en coordinación con las autoridades competentes.

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Asimismo, reiteró que el proceso se desarrolla priorizando la seguridad de la víctima y el debido proceso, conforme a los protocolos establecidos para casos de violencia de género e intrafamiliar.

El Ministerio de la Mujer informó que ofrecerá mayores detalles a medida que avancen las investigaciones y se obtengan resultados concretos sobre la captura del presunto agresor.

La institución recordó que, ante situaciones de emergencia, la ciudadanía puede comunicarse con el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, mientras que para orientación y apoyo está disponible de forma gratuita la Línea *212.

Denunció amenazas

A través de las redes sociales, la joven denunció públicamente las agresiones que asegura haber sufrido y cuestionó la falta de respuesta de las autoridades ante su caso.

A través de varias publicaciones en redes sociales, la joven expresó temor por su seguridad y afirmó sentirse desprotegida por el sistema judicial.

“¿En serio van a dejar que yo sea una más? ¿No hay quien tenga los pantalones de apresar ese hombre?”, escribió en uno de los mensajes difundidos, en el que también sostuvo que mientras su vida “se destruye”, su presunto agresor continúa actuando “como que no ha hecho nada”.

En otra publicación, la joven aseguró que, pese a haber entregado evidencias sobre las agresiones denunciadas, no ha recibido la protección que considera necesaria por parte de las autoridades.

“Van 11 días y tengo que vivir como que la que le faltó a la justicia fui yo. Este es el sistema al que me refería cuando publiqué las evidencias de mi agresor: un sistema ineficiente que aun teniendo todas las pruebas no hace nada”, manifestó.

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