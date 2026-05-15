Caso Esmeralda Moronta: indignación, miedo y críticas al sistema marcan reacciones en redes sociales

El feminicidio de Esmeralda Moronta de los Santos no solo estremeció por la forma en que ocurrió, sino también por el debate que abrió en redes sociales sobre la protección que reciben las mujeres cuando denuncian violencia de género en República Dominicana.

En publicaciones realizadas en nuestro Instagram @acentodiario, decenas de usuarios reaccionaron con indignación, dolor y cuestionamientos al sistema de atención a víctimas, especialmente luego de conocerse que Moronta había acudido a denunciar situaciones de acoso y violencia antes de ser asesinada presuntamente por su expareja.

El caso también provocó una discusión paralela: la manera en que parte de la sociedad sigue respondiendo a los feminicidios con preguntas dirigidas a las víctimas, como “¿por qué no se fue?”, “¿por qué no denunció?” o “¿en qué se metió?”, en lugar de colocar el foco sobre el agresor, la violencia machista y la respuesta institucional.

Rechazo a la culpabilización de las víctimas

Una de las publicaciones que más debate generó fue el carrusel con la frase: “Ella sabía en lo que se metía”, acompañado del mensaje: “Así hablamos de las muertas en RD”.

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El contenido cuestiona los comentarios que suelen aparecer tras un feminicidio y que terminan trasladando parte de la responsabilidad a la víctima. En la publicación, varios usuarios rechazaron ese tipo de discurso y señalaron que esas expresiones reproducen patrones machistas que minimizan la violencia.

“Siguen romantizando el chapeo y el famoso ‘hombre proveedor’, y no ataquen el problema desde la raíz”, escribió un usuario.

Otra persona reaccionó con una crítica directa a quienes juzgan a las víctimas después de muertas: “Nunca, nunca, voy a entender la asqueante necesidad de tantas personas de justificar a los victimarios, querer maquillar sus hechos y encima tener el atrevimiento de juzgar y culpar a la víctima”.

También hubo comentarios que apuntaron a la educación familiar y social como parte del problema. “Y siguen aportando al machismo con sus redes”, escribió otra usuaria.

Las reacciones muestran cómo el caso de Esmeralda Moronta volvió a evidenciar una tensión frecuente en la conversación pública: mientras una parte de la ciudadanía exige justicia y protección, otra sigue reproduciendo juicios sobre la conducta, las decisiones o la vida privada de las mujeres asesinadas.

“Denunció y la mataron”: el miedo a acudir al sistema

Otra publicación abordó una cifra que generó fuertes reacciones: en el primer trimestre de 2026, el Ministerio Público registró 17,552 denuncias por violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales, así como 22 feminicidios. De esas 22 víctimas, solo tres habían denunciado previamente.

En los comentarios, varios usuarios se concentraron en una pregunta dolorosa: ¿qué ocurre cuando una mujer sí denuncia y aun así termina asesinada?

“Denuncia y la mataron afuera de la fiscalía”, comentó una usuaria.

Otra persona agregó: “Denunciar no protegió a esas tres víctimas, me pregunto por qué. También me pregunto, ¿por qué las matan?”.

El tono de muchas respuestas no fue contra la denuncia en sí, sino contra la percepción de que el sistema no responde con la rapidez y protección necesarias. Varios comentarios insistieron en que la denuncia debe venir acompañada de medidas inmediatas, seguimiento real y protección efectiva para las víctimas.

“Cuando preguntamos por qué no denuncian, culpamos a la víctima por no hacerlo. La pregunta correcta sería: ¿qué debe hacer el Estado para que la víctima acuda en su ayuda y se sienta protegida?”, escribió una usuaria.

Exigen cambios en los protocolos de protección

La indignación creció luego de que la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, informara que dispuso investigar las circunstancias del crimen y revisar la actuación de la Unidad Integral de Atención a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales a la que Moronta acudió antes del hecho.

En otra de nuestras publicaciones sobre esa decisión, varios usuarios pidieron cambios de fondo en los protocolos de atención.

Una usuaria planteó que las mujeres deberían poder solicitar protección sin acudir presencialmente a la fiscalía. Propuso una plataforma en línea, con firmas digitales, huellas u otros mecanismos electrónicos, para evitar que las víctimas tengan que exponerse físicamente en momentos de alto riesgo.

Otros comentarios criticaron que muchas medidas llegan tarde o no se ejecutan con suficiente fuerza. “Es hora de que empecemos a cuestionar para qué sirve el Ministerio de la Mujer”, escribió una persona.

Otro usuario fue más directo: “En República Dominicana, desde que la Fiscalía recibe una denuncia de amenaza o violencia, debería activarse un protocolo inmediato de protección”.

La crítica central se repitió en distintos tonos: la denuncia, por sí sola, no basta si no activa una respuesta institucional capaz de prevenir el desenlace.

Dolor por quién era Esmeralda

Las reacciones no se limitaron al crimen. También hubo mensajes centrados en quién era Esmeralda Moronta: madre, emprendedora y creadora de Estilo Pastelero, un proyecto de repostería que había construido desde su casa y que compartía en redes sociales.

En la publicación sobre su perfil humano y profesional, usuarios lamentaron que muchas personas conocieran su historia solo después de su muerte.

“He llorado tanto con este caso. Siendo una desconocida, entre su perfil y que mi mujer tan hermosa con deseo de crecimiento y trabajando en ello”, escribió una usuaria.

“El sistema le falló”, comentó otra persona.

También hubo mensajes que conectaron su muerte con una sensación más amplia de desprotección. “Justicia, las mujeres no tienen protección en este país”, escribió una usuaria.

En varios comentarios se repitió la idea de que Esmeralda no fue escuchada a tiempo. “No escucharon su voz, mujer bella y emprendedora. La justicia bien. Gracias”, expresó otra persona.

Una conversación marcada por rabia y desconfianza

Los comentarios revisados muestran que las reacciones en redes no forman una medición estadística, pero sí permiten identificar tendencias claras en la conversación pública alrededor del caso.

Una parte de los usuarios expresó dolor por la víctima y solidaridad con su familia. Otra criticó la violencia machista y los discursos que culpabilizan a las mujeres. Un tercer grupo enfocó sus comentarios en el sistema judicial, la Fiscalía, el Ministerio Público y las instituciones responsables de proteger a quienes denuncian.

La desconfianza aparece como un elemento común. Muchos comentarios reflejan la idea de que denunciar no siempre garantiza protección y que, en casos de alto riesgo, la respuesta institucional puede llegar demasiado tarde.

Esa percepción es especialmente delicada porque puede tener un efecto disuasorio sobre otras mujeres que están viviendo violencia y dudan si buscar ayuda. Justamente, varias publicaciones de nuestro portal en Instagram insistieron en que el caso no debe usarse para desalentar la denuncia, sino para exigir que denunciar active mecanismos reales, rápidos y efectivos de protección.

Un caso que exige respuestas

El feminicidio de Esmeralda Moronta de los Santos ocurre en un contexto de alarma nacional por la violencia de género. El Ministerio Público reportó 22 feminicidios durante el primer trimestre de 2026, mientras que la ministra de la Mujer, Gloria Reyes, informó el 7 de mayo que el país registraba 27 feminicidios en lo que iba del año.

En redes sociales, el reclamo va más allá de la indignación momentánea. Los usuarios piden saber qué ocurrió después de la denuncia, qué medidas se tomaron, qué protocolos fallaron y qué cambios se aplicarán para evitar que otras mujeres corran la misma suerte.

La conversación digital alrededor del caso de Esmeralda Moronta deja una señal clara: la sociedad no solo está preguntando por el agresor. También está mirando al sistema.

Abraham Marmolejos Periodista, docente y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, periodismo de investigación y creación de contenido. Ver más