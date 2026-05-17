Una joven falleció y otras tres personas resultaron heridas la noche del viernes tras registrarse un accidente de tránsito entre dos vehículos en la calle Domingo Maíz, próximo a Almacenes Unidos, en Bávaro, municipio Higüey, provincia La Altagracia.

La víctima mortal fue identificada como Katerine Alexandra Puello, de 33 años, quien conducía un vehículo marca Suzuki Swift, color blanco.

Informe policial

De acuerdo con el informe policial, el accidente ocurrió alrededor de las 10:50 de la noche del 15 de mayo de 2026, cuando el automóvil que conducía colisionó con un vehículo marca Kia K5, color blanco, conducido por el ciudadano haitiano Sounol Boucard.

Según las autoridades, Puello resultó gravemente herida y quedó atrapada dentro del vehículo, por lo que fue asistida por unidades del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 y trasladada al Hospital de Verón, donde falleció mientras recibía atenciones médicas.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

En tanto, el conductor del Kia K5 y su acompañante, identificada como Naomi Sirus, de nacionalidad haitiana y 37 años de edad, resultaron lesionados y fueron trasladados también al Hospital de Verón para recibir asistencia médica.

Al lugar se presentaron varias unidades de emergencia, incluyendo los equipos B-03, DAHE A11-10, R-124 y R-132. El evento concluyó a las 11:15 de la noche.

Las autoridades informaron además que ambos vehículos se desplazaban con dos ocupantes cada uno al momento del impacto.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más