Una mujer fue hallada sin vida y en avanzado estado de descomposición dentro de su residencia en un sector de Santiago, hecho que ha generado consternación entre vecinos y familiares.

Descripción del hallazgo

El hallazgo ocurrió luego de que comunitarios alertaran a las autoridades por el fuerte olor que salía de la vivienda. Según informaciones preliminares, la mujer vivía sola y tenía varios días sin ser vista, situación que despertó preocupación entre personas cercanas.

Al lugar acudieron miembros de la Policía Nacional y del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), quienes realizaron el levantamiento del cuerpo e iniciaron las investigaciones correspondientes. Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles oficiales sobre la causa del fallecimiento.

El caso permanece bajo investigación mientras se esperan los resultados forenses que permitan esclarecer las circunstancias en que ocurrió la muerte.

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