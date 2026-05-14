¿Quién era Esmeralda Moronta? La madre emprendedora detrás de Estilo Pastelero, víctima de feminicidio tras denunciar acoso

Esmeralda Moronta de los Santos no era solo el nombre de una víctima más en la lista de feminicidios que enluta a la República Dominicana. Era madre, emprendedora, repostera, creadora de Estilo Pastelero y una mujer que había convertido la repostería en una forma de expresión, trabajo y sustento.

En sus redes sociales, especialmente a través de @estilopastelero, compartía el resultado de una labor que había construido con paciencia: bizcochos personalizados, mesas de postres, galletas, cheesecakes, tres leches, macarrones, cake pops, cupcakes, polvorones, ponches artesanales y el que ella misma destacaba como uno de sus productos más pedidos: el volcán de dulce de leche.

Su vida fue truncada este miércoles en el sector Alma Rosa I, en Santo Domingo Este, donde fue asesinada a tiros presuntamente por su expareja sentimental, Omar Tejeda Guzmán, de 48 años, quien luego se suicidó con la misma arma, según las informaciones preliminares ofrecidas por las autoridades. Esmeralda Moronta de los Santos tenía 36 años.

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Una pasión que comenzó en casa

La historia de Estilo Pastelero había empezado años atrás, desde la casa de Esmeralda Moronta, como ocurre con muchos emprendimientos dominicanos que nacen entre la vocación, la necesidad y el apoyo de la familia.

En una entrevista publicada por El Caribe en 2018, Moronta relató que siempre le había gustado la repostería y que decidió perfeccionar las técnicas que ya conocía y aprender otras nuevas. Comenzó practicando para encuentros y celebraciones familiares, hasta que la calidad y terminación de sus postres motivaron a sus allegados a impulsarla a formalizar el proyecto.

El primer pastel y la primera mesa de postres que elaboró como parte de ese camino fueron para el cumpleaños de una hermanita. Esa noche, según contó, la reacción fue tan positiva que recibió tres encargos antes de que terminara la celebración.

“Fue una sorpresa muy agradable e inesperada para mí. Esencialmente allí comenzó todo”, recordó en aquella entrevista.

Con el tiempo, Estilo Pastelero pasó de ser un pasatiempo a convertirse en una marca asociada a celebraciones familiares, cumpleaños, encuentros y festividades. Moronta lo definía como un proyecto nacido de su pasión, sus sueños y su esfuerzo.

“Estilo Pastelero para mí significa vocación y trabajo”, decía.

Postres con identidad propia

La oferta de Estilo Pastelero era amplia. Según la propia Moronta, incluía bizcochos tradicionales y de masas rellenas, galletas de diferentes tipos, cheesecakes, oreos revestidas, tres leches, macarrones, polvorones, cake pops, cupcakes y ponches artesanales.

Sus productos más vendidos eran el bizcocho dominicano y el volcán de dulce de leche.

En sus propias palabras, sus creaciones tenían un estilo “clásico, pero muy singular”, porque procuraba transmitir lo que cada cliente necesitaba a través de texturas, colores y sabores. Aunque imprimía su toque personal, aseguraba que lo principal era expresar el deseo de quienes encargaban sus postres.

Algunos de los trabajos realizados por Esmeralda Moronta.

Para 2018, sus creaciones superaban los 20 pasteles al mes, algunos individuales y otros como parte de mesas de postres. Entonces, la emprendedora soñaba con que sus productos se consolidaran como referentes de calidad y sabores capaces de transportar emociones.

También aspiraba a tener un local propio. En ese momento, sus pedidos se realizaban a través de redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, bajo el usuario @estilopastelero.

“Nos esforzamos cada día por innovar en la pastelería dominicana”, afirmó entonces.

Madre antes que todo

Aunque su proyecto de repostería era una parte importante de su identidad pública, Esmeralda Moronta se definía también desde otro lugar: la maternidad.

En una entrevista publicada por Diario Hispaniola con motivo del Día de las Madres, Moronta habló extensamente de su hijo Aarón, a quien describía como “el ser más noble y dulce” que había conocido.

Esmeralda Moronta junto a su hijo Aarón.

Decía que era risueño, cariñoso, hábil, ocurrente, divertido y “la alegría de la casa”. También contó que su embarazo había sido muy deseado, aunque al enterarse sintió una mezcla de felicidad y miedo por la responsabilidad de traer una nueva vida al mundo.

Recordaba con emoción el momento en que lo pusieron por primera vez en sus brazos.

“La realidad superó mis mejores sueños y solo pensé: ‘Gracias Señor por tanto’”, expresó.

El nombre Aarón no fue casual. Moronta explicó que buscaba un nombre bíblico y que, al escucharlo, sintió que era el ideal. Recordaba que Aarón fue el hermano mayor de Moisés y quien, según la tradición bíblica, fue designado para ayudarle como portavoz ante el pueblo de Israel.

“La gran bendición con la que Dios ha adornado mi vida”

La maternidad, según decía Esmeralda, la había cambiado por completo.

“Hay un antes y un después de Esmeralda a raíz de la maternidad”, afirmó en aquella entrevista. Decía que se había vuelto más sensible, más cariñosa, más responsable y que ya no pensaba tanto en ella ni en sus propias necesidades.

Su prioridad era la unión de su familia y que su hijo creciera rodeado de amor y protección.

Para ella, Aarón era también su maestro. Aseguraba que había aprendido a ser más paciente, a priorizar, a prestar más atención a los detalles y a filtrar las intenciones detrás de cada decisión.

“Cuando veo sus ojos veo el reflejo de mi felicidad en su inocencia, esa mirada que puede cambiar todo en mí en un segundo, que me inspira a siempre darle lo mejor de mí. Veo la gran bendición con la que Dios ha adornado mi vida”, expresó.

Su mayor deseo era verlo feliz, realizado en lo que decidiera hacer, con paciencia, esperanza y la mirada puesta en Dios.

Ese proyecto de vida quedó roto por la violencia.

La denuncia antes del crimen

De acuerdo con las informaciones difundidas, horas antes de ser asesinada, Esmeralda Moronta de los Santos había acudido a la Unidad de Atención y Prevención de la Violencia de Género de Los Mina, donde denunció a su expareja, Omar Tejeda Guzmán, por acoso, hostigamiento y rastreo mediante GPS.

Según la denuncia número SC-4163, Moronta afirmó que, desde hacía aproximadamente dos meses, cuando terminó la relación, el hombre continuaba escribiéndole y hostigándola. El documento también indica que ella temía por su vida y solicitaba una orden de alejamiento y medidas de protección.

La querella señalaba, además, que durante la relación era interceptada mediante GPS y que su expareja la acusaba de tener otra relación sentimental.

Lugar donde Moronta perdió la vida a manos de su expareja.

Horas después de esa denuncia, Moronta fue perseguida hasta un colmado ubicado en Alma Rosa I, donde intentó refugiarse. Allí fue atacada a tiros. Según el reporte preliminar, el agresor se suicidó luego con la misma arma.

El crimen en Alma Rosa I

El hecho ocurrió la tarde de este miércoles en el sector Alma Rosa I, en Santo Domingo Este.

Según informó la Policía Nacional, Esmeralda Moronta de los Santos murió a causa de múltiples heridas de bala. El informe preliminar indica que Omar Tejeda Guzmán la persiguió por la calle Puerto Rico hasta el interior de un colmado, donde realizó varios disparos con un arma de fuego calibre 9 milímetros.

Las autoridades informaron que la víctima intentó refugiarse dentro del establecimiento comercial, pero no logró escapar de la agresión.

Miembros de la Policía Nacional, el Ministerio Público, la Dirección Central de Investigación (DICRIM) y personal del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) acudieron al lugar para realizar el levantamiento de los cuerpos y recolectar evidencias. También se revisan cámaras de vigilancia del colmado y de zonas cercanas como parte de las investigaciones.

Una muerte en medio de cifras alarmantes

El asesinato de Esmeralda Moronta ocurre en un contexto de alta preocupación nacional por la violencia de género.

El Ministerio Público presentó recientemente el Boletín Estadístico sobre Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales correspondiente al primer trimestre de 2026, en el que reportó 22 feminicidios y 17,552 denuncias relacionadas con violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales entre enero y marzo.

El informe establece que aproximadamente el 89 % de las denuncias corresponde a violencia intrafamiliar y de pareja. También señala que la violencia intrafamiliar representa el 52.49 % de las denuncias, seguida por la violencia de género, con 36.94 %, y los delitos sexuales, con 10.57 %.

Además, la ministra de la Mujer, Gloria Reyes, informó el 7 de mayo que 27 mujeres habían sido asesinadas en lo que va de 2026 a manos de parejas o exparejas, una cifra que calificó como alarmante.

Solo unos días después, el nombre de Esmeralda Moronta se sumó a esa realidad.

Una vida que permanece en lo que creó

Las fotografías de sus pasteles, las mesas de postres, los colores, los diseños y los comentarios de quienes admiraban su trabajo siguen siendo parte de la huella pública de Esmeralda Moronta.

En cada creación de Estilo Pastelero había algo más que azúcar, harina y decoración. Había horas de práctica, formación, prueba, error, paciencia y una idea clara: hacer de la repostería una forma de alegría para otros.

Su historia, sin embargo, termina convertida en una advertencia dolorosa sobre la urgencia de responder con mayor rapidez y efectividad a las señales de riesgo en casos de violencia de género.

Esmeralda Moronta quería que su hijo creciera rodeado de amor y protección. Quería verlo feliz, realizado y con esperanza. Eso era lo que soñaba y fue lo que la violencia le arrebató.

Si estás en riesgo

Si eres víctima de violencia de género o conoces a alguien en situación de riesgo, puedes llamar a la Línea Mujer *212, servicio de asistencia a mujeres afectadas por violencia, disponible las 24 horas en todo el territorio nacional. En una emergencia inmediata, también puedes comunicarte con el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911.

Abraham Marmolejos Periodista, docente y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, periodismo de investigación y creación de contenido. Ver más