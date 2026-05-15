El Ministerio de la Mujer de la República Dominicana emitió este viernes un comunicado de urgencia en el que expresa su "profundo pesar" por los recientes feminicidios en el país y reitera el llamado a fortalecer la prevención, la denuncia oportuna y la protección efectiva de las mujeres en riesgo.

El pronunciamiento llega en medio de la conmoción nacional provocada por el asesinato de Esmeralda Moronta de los Santos, la repostera de 36 años que fue ultimada a tiros en Alma Rosa I, Santo Domingo Este, horas después de haber acudido al Ministerio Público a denunciar a su expareja.

El comunicado, se emite tras el sepelio de Montero, que se realizó en el cementerio de Los Girasoles, coincidiendo con el acto institucional del Ministerio por el Día Nacional de Las Sufragistas.

Lo que dice el Ministerio

La institución exhortó a familiares, amistades y comunidades a "no minimizar señales de violencia" y a acompañar a las mujeres en la búsqueda de apoyo oportuno. Recordó que la violencia suele estar precedida por señales de alerta como amenazas, persecución, acoso, control y agresiones físicas o psicológicas.

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Reafirmó además su articulación con el Ministerio Público, la Policía Nacional y el Sistema 9-1-1, y los demás entes del Gabinete de Mujeres, Adolescentes y Niñas, para "continuar fortaleciendo la capacidad de respuesta del Estado frente a la violencia contra las mujeres".

Para emergencias, orientó a llamar al 9-1-1. Para orientación, acompañamiento y seguimiento, a comunicarse con la Línea *212 del Ministerio de la Mujer, disponible las 24 horas.

El caso que detonó el comunicado

Esmeralda Moronta de los Santos no era solo un nombre en una lista. Era madre de Aarón, creadora de Estilo Pastelero, una emprendedora que había convertido la repostería en su forma de vida y sustento. El miércoles 13 de mayo fue asesinada presuntamente por su expareja, Omar Tejeda Guzmán, de 48 años, quien luego se suicidó con la misma arma. Tenía 36 años.

Lo que hace de este caso un punto de quiebre es lo que ocurrió antes del disparo: Esmeralda había acudido a denunciar hostigamiento, rastreo por GPS y temor por su vida. Cumplió con lo que el sistema le pedía. Y el sistema no estuvo.

Este viernes, familiares y allegados le dieron el último adiós en el Cementerio Municipal de Los Girasoles, en medio de lágrimas y una consternación que no se disipa con comunicados.

La falla estructural que el comunicado no nombra

El caso Moronta no es una anomalía. Es la expresión más brutal de una falla sistémica que Acento ha documentado en profundidad: el momento más peligroso para una mujer no es antes de denunciar, sino inmediatamente después, cuando el agresor sabe que ella se movió y el Estado aún no ha reaccionado.

El psicólogo social Jhoan Almonte, tutor de la especialidad en Género y Políticas de Igualdad del INTEC, lo describe como una "combinación peligrosa": una ruptura que el agresor no acepta, una cultura de control sobre el cuerpo de la mujer y una respuesta estatal que llega tarde.

Los números del propio Ministerio Público lo confirman: en el primer trimestre de 2026 se registraron 22 feminicidios y 17,552 denuncias por violencia de género e intrafamiliar. De esos 22 feminicidios, solo tres víctimas habían denunciado previamente. El caso de Esmeralda plantea la pregunta inversa: ¿qué pasa cuando sí hay denuncia y la protección no llega?

Un sistema bajo presión legislativa

El comunicado del Ministerio de la Mujer llega un día después de que legisladores sostuvieran una asamblea de seguimiento a la Reforma Integral "Déjala Ir", iniciativa que busca erradicar los feminicidios mediante un enfoque preventivo, predictivo y protector. Los congresistas señalaron que más de 26 mujeres y niños han perdido la vida en lo que va de 2026 y pidieron declarar los feminicidios y filicidios como emergencia nacional.

La ginecóloga y activista Lilliam Fondeur fue más directa este viernes: el caso Esmeralda evidencia un problema estructural en la educación emocional masculina y exigió retomar la pendiente Ley Mirabal, que lleva años en discusión sin convertirse en legislación vigente.

Si estás en riesgo o conoces a alguien en situación de peligro: llama al *212 (Línea Mujer, 24 horas) o al 9-1-1 en caso de emergencia inmediata.

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