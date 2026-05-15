Estefanía Moronta, hermana de Esmeralda Moronta, reclamó acciones concretas a las autoridades y cuestionó la falta de protocolos de protección para mujeres que denuncian violencia ante el Ministerio Público, tras la muerte de su familiar ocurrida poco después de salir de una fiscalía.

En un mensaje dirigido al Gobierno y al sistema judicial, sostuvo que las víctimas que acuden a denunciar lo hacen en un estado límite y esperando protección inmediata.

“No estamos pidiendo ni hablando de algo imposible”, expresó, al recordar que la Constitución y las leyes dominicanas establecen la responsabilidad del Estado de proteger a la ciudadanía.

“Cuando una víctima da el paso de ir a la fiscalía, señores, es que ya no aguanta más, es que ya necesita seguridad, es que ya necesita ayuda”, afirmó.

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Moronta insistió en que cada dependencia judicial debería contar con mecanismos de seguimiento y acompañamiento para las mujeres en situación de riesgo.

“Debe de haber un protocolo en cada entidad, debe de haber un seguimiento”, reclamó, al considerar insuficientes las expresiones públicas de solidaridad por parte de funcionarios y legisladores.

“He visto a muchas diputadas, diferentes ministros hablando, pero no es solamente hablar. Necesitamos realmente un accionar para que esto no continúe pasando”, sostuvo.

La joven pidió a las autoridades asumir el caso como un punto de inflexión frente a la violencia contra las mujeres y mencionó directamente a la ministra de la Mujer, al presidente Luis Abinader y a la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso.

“Le pido a la ministra de la Mujer, al presidente Luis Abinader, a la magistrada Yeni Berenice que se conduelan de nuestro dolor”, expresó.

Según relató, el ataque ocurrió apenas segundos después de que Esmeralda abandonara la fiscalía, pese a que en el lugar había presencia de agentes de seguridad.

“Mi hermana, a segundos de salir de la fiscalía, fue que pasó el hecho”, dijo, cuestionando que no existiera acompañamiento o vigilancia preventiva para una persona que acababa de realizar una denuncia.

“Si va una persona a hacer una denuncia, tiene que haber una protección, una vigilancia para esa mujer”, insistió.

Moronta también reflexionó sobre las razones por las que muchas mujeres permanecen en relaciones violentas, señalando las presiones familiares, sociales y económicas que enfrentan.

“Las mujeres muchas veces, por mantener un estatus o cuidar a nuestra familia, no dejamos al agresor”, afirmó.

La hermana de Esmeralda concluyó con un llamado a que el caso no quede atrapado en el ciclo efímero de atención pública que domina las redes sociales y los medios.

“Mi familia quiere que Esmeralda Moronta sea la última de este año 2026”, expresó. “Que esta noticia no sea que al otro día la tape otra”.