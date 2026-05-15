La ministra de la Mujer, Gloria Reyes, lamentó el feminicidio de Esmeralda Moronta y aseguró que desde el Estado se trabaja en la articulación interinstitucional para prevenir la violencia contra las mujeres, al tiempo que pidió un mayor involucramiento de la sociedad para identificar señales de riesgo y acompañar a posibles víctimas.

Reyes habló con la prensa tras depositar una ofrenda floral en el Panteón Nacional, en el marco de la conmemoración del Día Nacional de las Sufragistas.

En sus declaraciones, respaldó “de manera directa y radical” la postura de la magistrada Yeni Berenice Reynoso y afirmó que se debe abrir una investigación exhaustiva sobre el caso de Moronta, ocurrido en Santo Domingo Este, minutos después de haber acudido a una unidad de atención a víctimas para denunciar a su expareja por acoso, hostigamiento y presunto rastreo mediante GPS. Habría solicitado una orden de alejamiento y medidas de protección.

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“No es un tema de marido y mujer”

Ante preguntas sobre el aumento de casos de feminicidio, la ministra sostuvo que el dolor y la indignación son compartidos, pero insistió en que la respuesta no puede recaer solo en el Gobierno o el sistema de justicia.

En esa línea, planteó que la violencia contra la mujer no debe tratarse como un conflicto privado, sino como un problema que exige cambios culturales y participación comunitaria: familias, amistades, entornos laborales y vecinales, además de las instituciones.

Reyes exhortó a consultar las cifras oficiales en los registros de la Procuraduría y aseguró que, según esos datos, se contabilizan 32 casos en lo que va de año. También señaló que el Estado interviene en miles de procesos y que hay denuncias que activan protocolos de protección, aunque los casos fatales concentren la mayor atención pública.

La ministra recordó que el Ministerio de la Mujer cuenta con oficinas en todo el país y reiteró canales de orientación y denuncia: Línea Mujer (*212), para asistencia y acompañamiento.

Katheryn Luna Editora de Economía Editora de Economía. Periodista. Comunicadora Social, con maestría en Comunicación Corporativa. Experiencia en temas educativos, salud, turismo, tránsito, transporte, gestión de desechos, agua y economía. Premios AIRD, Funglode, FIL, Indocal, Unicef, Juan Bosch, Raphy Durán y PEL. Ver más