La Comisión Nacional Rectora de la Evaluación de Desempeño Docente informó que la fase de observación de clases ha completado el 73 % de las evaluaciones previstas. Los resultados preliminares indican que más de la mitad de los docentes observados obtuvo las puntuaciones más altas, mientras que el 86.2 % se concentra en los niveles de desempeño considerados satisfactorios o superiores.

Hasta el cierre de la tercera semana de las cinco programadas para esta fase, se habían completado 57,945 observaciones de aula y estaban disponibles 52,812 calificaciones.

Los resultados preliminares muestran que el 50.7 % de los docentes evaluados obtuvo entre 46 y 50 puntos, la puntuación más alta de la escala utilizada. Además, un 35.5 % alcanzó entre 36 y 45 puntos, rango que refleja desempeños considerados satisfactorios.

En conjunto, ambos grupos representan el 86.2 % de los resultados registrados hasta el momento, lo que evidencia una amplia concentración de evaluaciones en los niveles superiores.

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Por otro lado, el 13.1 % de los docentes obtuvo entre 21 y 35 puntos, mientras que apenas el 0.7 % registró calificaciones entre 0 y 20 puntos.

¿Qué dijo la ADP?

Los resultados del tercer boletín sobre el desarrollo de la sexta etapa de la evaluación reflejan un desempeño favorable del magisterio nacional.

“Este tercer boletín coloca al 50.7 % de los maestros observados en un rango de excelencia y al 35.5 % en los rangos de muy bueno y bueno. Solo el 0.7 % de los maestros evaluados hasta el día de hoy se encuentra en un rango insatisfactorio”, expresó el secretario de Comunicación y Relaciones Públicas de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Menegildo De La Rosa.

Explicó que la sumatoria de los resultados indica que el 86.2 % de los docentes evaluados se ubica en los niveles más altos del proceso evaluativo, evidenciando la calidad profesional de los maestros y maestras del sistema educativo dominicano.

Sin embargo, los resultados de la prueba PISA para República Dominicana fueron desalentadores. El país ocupó el penúltimo lugar en matemáticas de los 14 países de América Latina y el Caribe evaluados. En ciencia y lectura, se ubicó en el último lugar. Chile y Uruguay conservaron el primer y segundo puesto en estas tres categorías, respectivamente.

En contraste, en Chile, los profesores recibían un salario de USD$ 629.95 en 2022. Un total de USD$ 467.71 menos que República Dominicana. A pesar de esto, el rendimiento de sus alumnos en las pruebas fue notablemente mayor.

De los tres países que superan a República Dominicana en salarios, solo Uruguay se encuentra en los primeros tres lugares de la Prueba PISA, ocupando la tercera posición en inversión en salarios y la segunda en la medición educativa.

De La Rosa sostuvo que estos resultados contradicen las versiones de sectores que apostaban al fracaso de la evaluación alegando que “no había condiciones”, que la plataforma “no era confiable” y que “todo el mundo se iba a quemar”.

El secretario de Comunicación de la ADP destacó que estos resultados son fruto del esfuerzo conjunto desarrollado por el gremio magisterial, desde el Comité Ejecutivo Nacional hasta las unidades de base.

ADP acompañará a docentes que soliciten apelación de sus calificaciones

La ADP reiteró que continuará vigilante ante cualquier irregularidad que pueda presentarse en el proceso y recordó que los docentes ubicados dentro del 0.7 % con resultados insatisfactorios tienen derecho a apelar y solicitar revisión de sus evaluaciones, según lo establecido en la orden departamental 18-2025.

Menegildo aseguró, que el gremio acompañará a esos docentes durante todo el proceso de apelación y revisión, garantizando la defensa de sus derechos y la correcta aplicación de la rúbrica establecida para la Evaluación del Desempeño Docente.

En ese sentido, llamó a los docentes que aún faltan por evaluarse, equivalente a cerca del 27 % del universo convocado, a continuar realizando su mejor esfuerzo para seguir demostrando la calidad del magisterio nacional.

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