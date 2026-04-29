La Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional declaró inadmisible la recusación presentada por la defensa de Aurelio Valdez Alcántara contra la magistrada Ysis Muñiz Almonte, jueza presidente de la Segunda Sala de esa corte y designada como jueza de la Instrucción Especial del caso.
La decisión está contenida en la resolución penal núm. 027-2026-SRES-00001, emitida el 27 de abril de 2026 por el pleno del tribunal, integrado por diez magistrados.
Según el documento judicial, la recusación fue planteada en audiencia el 10 de abril por los abogados Yessi Oscar Medina Mateo y Albert Thomas Delgado Lora, representantes legales de Aurelio Valdez Alcántara, y posteriormente ampliada mediante un escrito depositado a través del sistema Backoffice el 12 de abril.
Sin embargo, la corte determinó que la solicitud fue presentada fuera del plazo de tres días establecido en el artículo 82 del Código Procesal Penal, por lo que decidió declararla inadmisible.
Como parte de la decisión, el tribunal dispuso que la magistrada Ysis Muñiz Almonte continúe con el conocimiento del expediente núm. 2026-0091809, seguido contra Aurelio Valdez Alcántara.
El imputado enfrenta acusaciones por presuntas violaciones a los artículos 174, 177 y 178 del Código Penal Dominicano, así como a varios artículos de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
La resolución también ordena notificar la decisión a las partes involucradas, incluyendo a la defensa del imputado y al Ministerio Público.
Fundamento de la recusación
El planteamiento de recusación fue sustentado por la defensa del imputado bajo el argumento de que la magistrada habría tenido una participación previa en diligencias del proceso.
Uno de los abogados del señalado, Albert Delgado indicó que la jueza autorizó actuaciones vinculadas a una entrega controlada de dinero, lo que según su interpretación podría afectar su objetividad.
Señaló además que la magistrada tuvo acceso a evidencias como dinero, grabaciones y otros elementos probatorios a los que la defensa no había accedido en ese momento.
A partir de esto, consideraron que su intervención previa la inhabilitaba para continuar conociendo el caso. No obstante, la propia jueza Ysis Muñiz Almonte rechazó el planteamiento y decidió mantenerse al frente del proceso.
Datos sobre el caso
El fiscal suspendido Aurelio Valdez Alcántara, el Ministerio Público acusa de haber recibido un soborno ascendente a 10 mil dólares de un testigo vinculado a una investigación relacionada con el Seguro Nacional de Salud (Senasa).
Debido a la naturaleza de los hechos y su condición de funcionario judicial, el órgano acusador ha solicitado prisión preventiva por un período de un año.
Las autoridades sostienen que existe riesgo de interferencia en la investigación, alegando que el imputado podría influir en el proceso o entorpecer su desarrollo aprovechando su posición dentro del sistema de justicia.
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