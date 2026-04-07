La jueza de la Instrucción Especial, Ysis B. Muñiz Almonte, conocerá por segunda ocasión la solicitud de medida de coerción contra el fiscal Aurelio Valdez Alcántara, imputado de presuntamente recibir US$ 10,000 de una persona bajo investigación, en el marco de una entrega controlada.

El proceso fue aplazado previamente, por lo que se espera que en esta nueva audiencia el tribunal avance en la evaluación de la solicitud presentada por el Ministerio Público.

De acuerdo con la acusación, el fiscal habría recibido el dinero mientras la persona que lo entregó se encontraba bajo investigación, lo que —según el órgano persecutor— configura una conducta grave vinculada a presuntos hechos de corrupción dentro del sistema de justicia.

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La audiencia busca determinar si existen elementos suficientes para imponer medidas de coerción contra el imputado, mientras se profundiza la investigación del caso.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más