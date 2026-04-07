Camacho: 'Cualquier acto de corrupción terminará en los tribunales'

El procurador adjunto, Wilson Camacho, aseguró este martes que cualquier acto de corrupción del que el Ministerio Público tenga evidencias terminará en los tribunales, tras enfatizar que si ese mal se da en el sistema de justicia termina afectando la seguridad jurídica.

"La corrupción en el sistema de justicia es de las peores formas de corrupción que pueden existir, y es así porque eso, además de afectar la seguridad jurídica, cuando hay corrupción en el sistema de justicia esto hace que el derecho sea soluble en dinero", declaró.

Destacó que esa es "la actitud que ha asumido la señora procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, y la que tenemos desde la Dirección de Persecución del Ministerio Público, es la de que no ocultaremos, no taparemos y no toleraremos ningún acto de corrupción".

Camacho produjo sus declaraciones al ser entrevistado por periodistas a la salida de la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, donde la jueza de la Instrucción Especial Ysis B. Muñiz Almonte conoce la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público contra el fiscal Aurelio Valdez Alcántara.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Este fiscal está imputado de soborno tras recibir, en una entrega controlada y autorizada, la suma de 10 mil dólares de una persona bajo investigación.

Sobre el caso, Camacho explicó que se trata de una investigación abierta y que el curso de la misma se irá dando a conocer en la medida en que se judicialice.

"Hay que tomar en cuenta que lo que se realizó en este caso fue una entrega controlada que fue autorizada por una decisión de un tribunal", insistió al recordar que fue el propio Ministerio Público el que la organizó como parte de su investigación penal, "para atrapar a una persona que estaba teniendo una conducta contraria a la ley".

"Esta es una investigación abierta y nosotros vamos a procurar obtener evidencia de cualquier solicitud o entrega de sobornos que se haya hecho en este proceso", enfatizó.

Asimismo, dijo que ahora se debe "conocer la medida de coerción y la investigación va a continuar hasta que presentemos la acusación y, como siempre, en la acusación presentaremos todos los elementos de prueba que recabemos en la investigación".

Se trata de un caso es de soborno: "Conforme a la propia teoría del caso, la entrega vigilada que ejecutamos en este caso, se trataba de un proceso en el que se solicitaba soborno para cambiar el curso de los procesos de investigación que estaban en manos del imputado y que fue arrestado como consecuencia de la realización de esta investigación", detalló Camacho.

"Una investigación cuya inteligencia fue hecha dentro del Ministerio Público y la ejecución fue hecha dentro del Ministerio Público para cortar una inconducta que estaba sucediendo a lo interno del Ministerio Público", indicó.

A solicitud de la defensa, la jueza Ysis Muñiz aplazó el conocimiento de la audiencia de medida de coerción contra el fiscal Aurelio Valdez Alcántara para el próximo viernes 10 de abril del año 2026, a las 9:00 de la mañana.

El procurador adjunto expresó su oposición a un nuevo aplazamiento y solicitó al tribunal rechazar el pedimento de los abogados defensores.

"Han tenido tiempo suficiente para llevar a cabo sus diligencias, pero no lo hicieron para venir hoy a pedir aplazamiento y retrasar el proceso", expresó.

El proceso contra el fiscal Aurelio Valdez Alcántara

La investigación del caso la dirige directamente la procuradora general de la República, quien garantizó a toda la población, "una vez más, que jamás se va a tolerar actos de corrupción en la institución".

La procuradora Reynoso calificó el hecho como muy grave, al recordar la responsabilidad que tienen los integrantes del Ministerio Público de perseguir la corrupción y todos los hechos punibles.

"Quiero reiterar lo que he sostenido toda la vida y lo que dije, el 26 de febrero de 2025, al asumir la Procuraduría: jamás toleraremos actos de corrupción, sin importar quién lo haga, así que, en este caso, los fiscales actuarán para que caiga todo el peso de la ley contra el procesado, porque medimos con la misma vara a todos y trabajamos para que los tribunales produzcan sanciones ejemplarizadoras en este y en todos los demás casos de corrupción".

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más