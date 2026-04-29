La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) expresó su preocupación ante la degradación social que, según afirma, afecta a la nación dominicana y que comienza a incidir de manera creciente en espacios como el sistema educativo nacional.

El secretario de Comunicaciones y Relaciones Públicas del gremio, Menegildo De La Rosa, condenó las conductas antisociales, irresponsables y contrarias a los valores que deben regir la labor docente, al referirse a la acusación contra el profesor Inocencio Lebrón Montero, señalado por presunta agresión sexual contra una estudiante menor de edad.

¿Qué sucedió?

Las autoridades detuvieron a un profesor de matemáticas del Instituto Politécnico Víctor Estrella Liz acusado de agresión sexual contra una estudiante menor de edad.

El caso se encuentra bajo investigación del Ministerio Público.

Fue arrestado el 22 de abril.

Permanece bajo custodia preventiva en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

La audiencia para conocer la solicitud de medida de coerción fue pautada para el 2 de mayo.

Esperar el proceso de justicia

De La Rosa sostuvo que, frente a un caso de esta naturaleza, debe garantizarse el debido proceso y respetarse la presunción de inocencia del docente acusado, conforme al ordenamiento jurídico dominicano.

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No obstante, subrayó que, de comprobarse los hechos denunciados, debe aplicarse todo el peso de la ley al responsable.

El dirigente magisterial hizo un llamado al Ministerio de Educación y al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) a abrir una discusión con las universidades del país, con el objetivo de definir y fortalecer un perfil de admisión para quienes aspiran a ingresar a la carrera docente.

A su juicio, es necesario evitar que personas sin vocación, compromiso ético o con perfiles incompatibles con la misión educativa ejerzan como maestros.

Asimismo, afirmó que el magisterio implica una alta responsabilidad social y moral, por lo que quienes ingresan a las aulas deben asumir la educación como un acto de amor, entrega y servicio a la niñez y la juventud dominicana.

“Todo maestro debe considerar a sus alumnos como sus propios hijos. Quien no asuma la educación con sensibilidad, respeto, vocación y compromiso humano debe renunciar a la carrera docente”, expresó De La Rosa.

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