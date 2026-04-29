Importadores de Vehículos Usados rechazan traslado del Plan Piloto al kilómetro 22 de la autopista Duarte

El presidente de la Asociación de Importadores de Vehículos Usados (Asocivu), Aramis Mella, manifestó su rechazo al traslado del Plan Piloto hacia el kilómetro 22 de la autopista Duarte, al considerar que la decisión fue tomada de manera improvisada y sin evaluar el impacto para el sector vehicular y la ciudadanía.

Mella denunció que la reubicación ha generado múltiples inconvenientes operativos, entre ellos largos desplazamientos, incremento del tráfico, aumento en los costos logísticos y retrasos en los procesos relacionados con los servicios ofrecidos.

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Asimismo, indicó que la nueva ubicación presenta limitaciones de acceso debido a la escasa disponibilidad de transporte público y la falta de organización en el servicio, situación que, según afirmó, afecta tanto a comerciantes como a usuarios.

Ante este panorama, Aramis Mella pidió a las autoridades revisar la medida y aplicar soluciones urgentes que permitan garantizar mayor eficiencia, accesibilidad y mejores condiciones para quienes utilizan los servicios del Plan Piloto.

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