Un hombre de 83 años fue condenado a 30 años de prisión por el Tercer Tribunal Colegiado de la provincia Santiago, luego de ser hallado culpable de tentativa de asesinato contra su expareja, a quien atacó por la espalda con un arma blanca en el sector Cienfuegos, en el distrito municipal Santiago Oeste, en julio de 2024.

Una agresión premeditada, dos décadas después de la separación

El hecho ocurrió el 17 de julio de 2024. Según el expediente acusatorio, Nicolás Suárez, alias "Cola", esperó a la víctima, Erminia Núñez Durán, en su propia residencia y la atacó por la espalda con un arma blanca sin mediar palabras, provocándole una herida profunda en el cuello.

La agresión fue interrumpida por un nieto de la víctima y un vecino, quienes intervinieron para evitar el crimen. Los informes médicos establecieron que la mujer sufrió heridas cortantes de gran magnitud en la región cervical que requirieron suturas extensas y le provocaron una incapacidad médico-legal provisional de 30 días.

Lo que agrava el caso es el historial detrás del ataque: evaluaciones psicológicas presentadas durante el juicio evidenciaron antecedentes de violencia física, emocional y amenazas de muerte por parte del agresor. La víctima había terminado la relación con Suárez hace más de 20 años.

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El tribunal rechazó la atenuante por edad

La defensa solicitó una pena menor, incluso con carácter suspensivo, argumentando la avanzada edad del imputado. El pedimento fue rechazado.

Aunque el Código Procesal Penal dominicano contempla circunstancias atenuantes para personas mayores de 70 años, las juezas Ingrid Liberato, Deyanira Méndez y Kimberly Tatis consideraron que la gravedad del hecho, los antecedentes de violencia documentados y el riesgo real de revictimización justificaban la aplicación de la pena máxima.

La decisión sienta un precedente relevante: la edad avanzada no es, por sí sola, argumento suficiente para reducir una condena cuando la violencia ejercida es grave y sistemática.

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