Para atraer más extranjeros no residentes se necesita una mayor cantidad de habitaciones hoteleras y establecimientos que incentiven a los turistas a pernoctar más tiempo en el país, lo que aumentará tanto el gasto como la duración de la estadía.

Datos de la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes (Asonahores) y la Oficina Nacional de Estadística (ONE) indican que 2025 cerró con 1,030 establecimientos hoteleros y 94,309 habitaciones, para un aumento de 4.7 % respecto a 2024, cuando se contabilizaron 90,055 habitaciones.

La oferta habitacional en los establecimientos de alojamiento turístico muestra un crecimiento de 34.6 % entre 2015 y 2025, al pasar de 70,060 a 94,309 habitaciones. Es decir, se incorporaron 24,249 nuevas unidades.

En 2016, la cantidad de habitaciones se situó en 75,937, para una variación de 8.3 % comparado con 2015, cuando se registraron 70,060. En 2017 varió un 10.1 %, hasta los 77,201, y en 2018 creció un 8.1 % más, hasta alcanzar las 83,526.

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Entre 2018 y 2019 se presentó una variación de 1.9 %, al pasar de 84,056 a 85,681. En 2020, a causa de la pandemia, la oferta tradicional cayó a 35,576 unidades, pero en 2021 superó el nivel de 2019 con un crecimiento de 1.2 %, al situarse en 86,774 habitaciones.

Desde 2022 (87,317) hasta 2023 (88,307) se construyeron 990 habitaciones, para un incremento de 1.1 %, de acuerdo con Asonahores.

El 2024 cerró con 90,055 unidades tradicionales, para una diferencia de 1.09 % comparado con el año anterior. En 2025 sumaron 94,309 habitaciones, un 4.7 %.

La Altagracia concentra más de la mitad de la oferta hotelera

Por zona, La Altagracia cuenta con el 57.7 % de las habitaciones hoteleras del país, con 54,418 unidades distribuidas en 172 establecimientos.

La oferta se divide por municipios:

Playa Bávaro: 13,087

Arena Gorda: 12,364

El Cortecito: 7,888

Uvero Alto: 7,528

Bayahíbe: 4,494

Punta Cana: 4,742

Cabeza de Toro: 3,714

Salvaleón de Higüey: 601

El Distrito Nacional contabilizó el 7.65 % de las habitaciones a nivel nacional, hasta las 7,223 unidades. En Santo Domingo, la cifra se mantuvo en 1,434 unidades habitacionales, pese a que los establecimientos pasaron de 55 a 56.

Samaná cuenta con unas 5,651 habitaciones en 164 establecimientos, para una participación del 5.9 %.

Crecimientos, caídas y nuevas apuestas en las provincias

En San Pedro de Macorís aumentaron un 5.5 % los establecimientos, al pasar de 36 a 38; mientras que se agregaron 528 habitaciones, de 2,636 a 3,164.

La Romana contó con 1,379 habitaciones hoteleras, lo que representa una variación negativa de 15.9 % al comparar con 2024, cuando se registraron 1,641. Sin embargo, se mantuvo en 31 establecimientos durante ambos años.

Santiago cuenta con 1,953 habitaciones y 36 establecimientos, para el 2 % del total de las unidades habitacionales. Este destino tuvo relevancia en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026, donde el ministro de Turismo, David Collado, afirmó que Santiago se está posicionando como un polo turístico de salud y negocios.

Monseñor Nouel cuenta con 17 establecimientos y 441 habitaciones, mientras que Sánchez Ramírez dispone de 74 habitaciones en cinco establecimientos, de acuerdo con Asonahores.

La Vega cuenta con 44 establecimientos y 996 habitaciones, de las cuales 405 están en Constanza y 435 en Jarabacoa.

Duarte y Espaillat cuentan con 326 y 156 habitaciones, respectivamente.

Otros destinos

Barahona: 466

San Juan: 335

Monte Cristi: 298

Valverde: 193

Azua: 152

Peravia: 150

Dajabón: 114

San Cristóbal: 79

Santiago Rodríguez: 71

Monte Plata: 46

Elías Piña: 45

Bahoruco: 13

Independencia: 12

María Trinidad Sánchez registra 653 habitaciones en 38 hoteles, de los cuales 140 están en Río San Juan, considerado un nuevo foco de interés para extranjeros, incluyendo figuras como el exbeisbolista Alex Rodríguez.

Nuevos polos turísticos: Miches, Puerto Plata y Cabo Rojo

El Seibo cuenta con 2,477 habitaciones y 13 hoteles, de los cuales seis están en Miches, sumando 2,381 habitaciones. Esta zona se perfila como uno de los nuevos destinos de turismo sostenible y de lujo impulsados por el Gobierno junto al sector privado.

En Puerto Plata se registran 10,747 habitaciones en 152 establecimientos, donde se desarrolla el proyecto Punta Bergantín.

En Pedernales, la cifra de habitaciones es de 162 en 12 hoteles durante 2025, en medio del interés del Gobierno por desarrollar Cabo Rojo como nuevo destino turístico.

De hecho, Asonahores registra que en 2022 Pedernales contaba con apenas cinco establecimientos y 58 habitaciones, lo que evidencia el crecimiento reciente de esta zona.

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Karla Alcántara Abanderada por los viajes, postres y animales. Ha cursado diplomados sobre periodismo económico impartido por el Banco Central, periodismo de investigación por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, finanzas por el Ministerio de Hacienda y turismo gastronómico por la Organización Internacional Italo-Dominicano. Ver más