El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) desarrolló una jornada de actualización empresarial en turismo, tecnología y transformación social, con el objetivo de fortalecer el sector empresarial, la industria turística y el desarrollo sostenible en Pedernales.

La consultora de mercadotecnia y asesora empresarial, Isabel Cuello dictó una conferencia sobre la importancia de elaborar y ejecutar estrategias digitales para diferentes tipos de negocios, a través del eficiente uso de la tecnología, inteligencia artificial y las redes sociales.

“Se estima que para 2025, la región Sur podría recibir alrededor de 500,000 turistas, consolidando su papel como polo de crecimiento económico y empleo en el suroeste dominicano”, destacó Cuello, llamando a los participantes a auxiliarse de la tecnología y herramientas digitales para tener una mayor incidencia en el turista.

Refirió que Pedernales ya es un destino en crecimiento, recomendando atraer más visitantes tomando medidas en herramienta digital o de automatización, capitalizando la transformación que vive Pedernales.

En ese orden, la directora de Competitividad Empresarial del Infotep, Raysa Pichardo, dijo que la jornada de actualización empresarial es una iniciativa que nace de la entidad estatal.

“Desde el 2023, tenemos un nuevo reto institucional de acercarnos cada vez más a los líderes empresariales y a los altos ejecutivos, ofreciendo formación, acompañamiento y soluciones”, afirmó Pichardo.

Dijo que el Infotep ha sido referente nacional en la formación técnica, profesional y operativa, preparando el talento del recurso humano que hoy sostiene nuestras industrias y nuestras empresas.

“Hoy, nos convoca a un tema de alto valor para el presente y el futuro de esta provincia: el turismo como eje transformador, apalancando en la tecnología y con un enfoque centrado en un desarrollo social sostenible”, manifestó.

Agregó que Pedernales está en la mira de grandes oportunidades y el papel del empresariado local será siempre determinante para que este desarrollo se traduzca en más empleos de calidad y en crecimiento económico.

