03/10/2024 · 09:00 AM

Es sábado, temporada de otoño y el calendario marca el año 2024. El residente sale antes del amanecer y deja atrás su casa para embarcarse en una nueva aventura. Paga el peaje en unos RD$ 60 y se dirige a la región Este de República Dominicana, acercándose al turismo de sol y playa, pero se desvía y entra en contacto con la naturaleza, la comunidad local y la aventura.

Con un acceso en un vehículo todo terreno, rodeado de arbustos y plantaciones de caña, aguas cristalinas rodeadas por fincas de ganado de caballo y vacuno. El follaje de plantas endémicas permite al visitante ser cómplice de la aventura que se vive en el entorno.

Se trata de Hato Mayor, localizada a 110 kilómetros del Gran Santo Domingo, que busca consolidarse como un destino turístico atractivo y sostenible, donde la belleza natural y la cultura local se convierten en los pilares del crecimiento económico y bienestar social. Este impulso fue materializado con la Ley 9-23 que el Poder Ejecutivo declaró a Hato Mayor como provincia ecoturística debido a sus atractivos naturales.

El turismo sostenible es el pilar de la industria de viajes a nivel global. Uno de cada cinco viajeros que viajan por placer planea realizar aventuras al aire libre en 2025. De hecho, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) destacó que por lo menos un 50 % de los extranjeros no residentes visitan proyectos inclinados al turismo de naturaleza, parques nacionales, saltos o cascadas, balnearios y paisajes escénicos.

Ejecutivos y funcionarios de la demarcación comentaron a ACENTO que están trabajando en el comanejo del Parque Nacional de Los Haitises, considerado como el principal atractivo turístico, y se afiance los potenciales ríos como La Jalda, Salto Yanigua y los Zumbador Chiquito y Grande, donde la propuesta busca no solo atraer a más visitantes, sino también preservar el patrimonio natural.

Según Statista, los viajes en grupos movilizan el ecoturismo a nivel global, debido a su aporte de US$ 120,000 millones en 2021 a la industria. Además, estima que estos ingresos se sitúen en US$ 396,415 millones en la década del 2030, justo cuando la Organización de las Naciones Unidas (ONU) plantea alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Pero el ecoturismo no solo es una modalidad de conocer nuevos lugares y vivir experiencias enriquecedoras y tomar 101 fotos y 88 videos, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) es aún más específico: esta modalidad de visitas genera alrededor de US$ 600,000 millones anuales a las economías, pero, además, brinda oportunidad para que los países diversifiquen sus economías mientras protegen la biodiversidad y sus patrimonios naturales.





¿Diversificación? El concepto arraigado a la industria turística nacional

El 2023 fue catalogado como “año récord” por el ministro de Turismo, David Collado, debido a que 10 millones de visitantes “pisaron” la tierra ubicada en el Caribe, convirtiéndose en uno de los destinos líderes.

Pero, el director ejecutivo de la Asociación Nacional de Hoteles y Turismo (Asonahores), David Llibre, agregó que la diversificación del mercado permitirá la sostenibilidad a largo plazo del sector que empleó a 389,319 personas en el trimestre abril-junio del 2024, de acuerdo con el Banco Central dominicano (BC), con un ingreso de RD$ 114.6 por hora.

“La diversificación del segmento de lo que puede ofrecer República Dominicana y es donde estamos apostando en este año, lo que se extrapola a una mayor cantidad de visitantes”, aseguró.

Hato Mayor es considerada como la capital del cítrico, con 150,000 tareas sembradas de cítricos. La agricultura en esta provincia emplea el 2.9 % de la población, de acuerdo con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD).

Además, el Centro de Exportación e Inversión de República Dominicana (ProDominicana) registra ventas al exterior por un valor de US$ 0.3 millones de naranjas frescas, limones y camisas en 2021. De hecho, destaca oportunidades de agroindustria derivada para jugos, turismo rural y ecológico.

La diputada Carmen Ligia Barceló consideró que, pese a la economía orientada a la agroindustria, la provincia puede diversificar la economía por poseer un vasto potencial turístico que debe ser aprovechado.

“Estamos enclavados en la región Este que se beneficia directamente del turismo, y tenemos la oportunidad de servir como un complemento a las zonas costeras como Punta Cana (La Altagracia) y La Romana”, afirmó la legisladora a ACENTO.

Según el presidente del Consejo de Desarrollo Ecoturístico de Hato Mayor (Codeprham), Ricardo Barceló, la comunidad espera que estas acciones no solo incrementen la economía local, sino que “fortalezcan la identidad cultural y ecológica de la zona”.

Explicó que ser un destino atractivo para turistas nacionales e internacionales los anima a estar comprometidos con el desarrollo sostenible, la protección de sus recursos naturales y la conservación de sus cuencas hidrográficas.

Ante esto, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) indica que, por cada dólar gastado en la restauración de zonas, la economía global puede tener ingresos entre US$ 3 y US$ 75 en beneficios económicos de los bienes y servicios derivados de los ecosistemas.

El desarrollo del ecoturismo como vía hacia la sostenibilidad

La Sociedad Internacional de Ecoturismo (TIES) define ecoturismo como un viaje responsable a áreas naturales que conservan el ambiente y mejoran el bienestar de la población local.

Aquí el dato: 207.55 kilómetros cuadrados de Hato Mayor están considerados como área protegida por el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, donde 32,683 turistas visitaron el Parque Nacional Los Haitises desde enero hasta agosto de este año, por un costo de RD$ 100.

Hosteltur resalta que el 71 % de los turistas quiere viajar de manera más responsable, alejándose del turismo masivo con experiencias alternativas. Además, el estudio Kind Traveler Global Impact Tourism, indica que el 96 % de los viajeros considera importante que sus travesías generen un impacto positivo.

Combinar actividades turísticas donde se requiere manejar grandes volúmenes de foráneos y residentes, más la conservación y protección del hábitat, flora y fauna, hacen que el Artículo 32 de la Ley 202-04 sobre Áreas Protegidas sea clave en el desarrollo de operaciones entre el sector privado, el Estado y la sociedad civil.

“El apoyo y promoción del turismo ecológico mediante la valorización económica de las áreas naturales y del Sistema Nacional de Áreas Protegidas es una obligación funcional de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales”, resalta la legislación dominicana.

Para Bolívar Troncoso, la creciente concienciación sobre el uso sostenible de los recursos naturales está transformando el paradigma del turismo global.

“En República Dominicana, de manera informal, se contabilizan más de 500 proyectos de ecoturismo, encaminándonos en posicionar al país como un destino de turismo de naturaleza. Esto se realiza a través de las provincias que han implementado leyes de ecoturismo y el apoyo del Ministerio de Turismo”.

Y no es para menos, el artículo 3.5.5 de la Ley 1-12 Estrategia Nacional de Desarrollo (2012) establece apoyar la competitividad, diversificación y sostenibilidad del sector turismo. “Con estos esfuerzos, Hato Mayor no solo busca atraer turistas, sino también preservar y promover su rica cultura e historia, convirtiéndose en un modelo de desarrollo ecoturístico sostenible en el país”, agregó Troncoso.

Asimismo, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) es claro: la diversidad natural, rica y escénica de la región de América Latina y el Caribe es un “incentivo para el sector”. Citó que, en 2018, el turismo de vida silvestre contribuyó con US$ 28,900 millones a la economía y generó 1.4 millones de puestos laborales.

El Ejecutivo debe crear las vías para atraer capital privado

“Desde nuestros inicios hemos estado dispuestos a colaborar en todo lo necesario para fomentar el ecoturismo en nuestra provincia”, afirmó la gobernadora de Hato Mayor, Maribel Simón. Destacó la importancia de establecer reuniones y recopilar información estadística para trabajar en conjunto con diversas instituciones y el empresarial “que están activamente involucradas en el sector turístico”.

“Estamos en un proceso de evaluación del presupuesto que encontramos al asumir nuestras funciones”, continuó Simón, subrayó que su equipo está trabajando en la planificación del presupuesto para el próximo año, para determinar la capacidad de inversión en proyectos que promuevan el ecoturismo.

La gobernadora, según explicó, está “firmemente comprometida” en brindar apoyo al potencial del ecoturismo para enriquecer la economía local, hábitat de 92,533 hatomayorenses. Sin embargo, el camino del desarrollo no está exento de desafíos.

El alcalde de Sabana de la Mar, Francisco Solano Hernández, consideró que Hato Mayor tiene una abundancia de atractivos ecoturísticos. Uno de los más destacados es el santuario de las ballenas, el Salto de La Jalda, y la Cueva Fun Fun.

“Es fundamental que cada alcalde cumpla con su rol de mantener la comunidad limpia (recolección de residuos sólidos). El presidente también ha tenido una visión sobre lo que necesitamos, comenzando por la construcción de la carretera Hato Mayor-Sabana de la Mar, que es vital para el desarrollo local. Sin embargo, el turismo también requiere inversiones en infraestructura”, sostuvo.

La diputada Carmen Ligia Barceló también mencionó el esfuerzo conjunto con los ministerios de Medio Ambiente y Turismo para desarrollar el Salto de La Jalda como un atractivo que beneficie a la comunidad.

“El turismo no solo transforma economías, sino que derrama beneficios en todos los sectores”, aseguró. Su comentario está avalado por informes de Analytica que señalan que los viajes impactan de manera integral a la economía nacional, debido a que el valor agregado se fija en US$ 22,190 millones, de los cuales US$ 11,171 millones es “inducido”.

Cisella Favaro, presidenta del Clúster Ecoturístico y de Agronegocios de la Provincia Hato Mayor, indicó que están trabajando en desarrollar las rutas turísticas.

“Ya tenemos algunas en marcha, pero necesitamos más para atraer visitantes no solo del pueblo, sino también de fuera. Esto no solo genera movimiento económico, sino que también promueve la calidez de nuestra gente. En Hato Mayor, la gente es muy acogedora y eso es algo que los turistas valoran”, explicó la ejecutiva.

El Banco Central dominicano (BC), en su análisis de la Encuesta de opinión, actitud y motivación a extranjeros no residentes durante el 2023 registra que la hospitalidad fue el segundo motivo más concurrido de los extranjeros no residentes en elegir Quisqueya como su destino de ocio, con el 14.9 %, solo superado por el 51.5 % que dijo la calidad de las playas. En términos absolutos significa 1,200,741 extranjeros.

“Estamos colaborando con el Ministerio de Turismo para posicionar Hato Mayor como un destino turístico atractivo para los extranjeros”.

Creen y confían que Miches les beneficiará

El Gobierno, mediante ProMiches, anunció inversiones de US$ 735 millones entre públicas y privadas para desarrollar el polo turístico de Miches, El Seibo en 2023, una parte que se concentrará en el turismo de lujo con foco sostenible.

“No podemos promover el turismo sin una buena oferta hotelera. En Sabana de la Mar contamos con un hotel muy atractivo, Paraíso Caño Hondo, que solo tiene capacidad para 100 personas. A 40 kilómetros de aquí; en Miches, se están abriendo nuevos hoteles, lo cual es un gran paso para la región Este”, mencionó el alcalde de Sabana de la Mar, Francisco Solano Hernández.

A nivel turístico, la Oficina Nacional de Estadística (ONE) registró cinco establecimientos con 61 habitaciones hoteleras tradicionales en Hato Mayor. “Necesitamos que el sector privado invierta en Sabana de la Mar para ampliar nuestras capacidades”, aseveró.

Favaro resaltó que la posición privilegiada a horas de La Altagracia y en el tramo de Samaná y El Seibo presenta oportunidad para ofrecer a los extranjeros no residentes ofertas complementarias. Ante esto, el Ministerio de Turismo (Mitur) presenta una leve noción en estadísticas: Seis de cada 10 turistas realizan actividades fuera del hotel, 85 % repetiría y la mitad visitó dos destinos.

De acuerdo con las tendencias publicadas por el holding Hilton, cerca del 85 % de viajeros a nivel mundial considera que el turismo sostenible es importante. Uno de cada cuatro viajeros por placer planea explorar el mundo y diferentes culturas en 2025, inclinándose por la tendencia de los viajes lentos.

Hato Mayor se perfila como un modelo de desarrollo ecoturístico en República Dominicana, combinando su biodiversidad y cultura local para atraer a turistas nacionales e internacionales.

Conforme sus ejecutivos y funcionarios cuentan con un compromiso hacia la sostenibilidad, la provincia busca no solo diversificar su economía más allá de la agricultura, sino también preservar su patrimonio natural para las futuras generaciones.

La colaboración entre el sector público y privado será clave para convertir a Hato Mayor en un destino turístico de referencia, capaz de impulsar el bienestar social y económico de su comunidad.